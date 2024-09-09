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Происшествия Урожай не спасти: на Первомайке дачи затопило водой — 10 фото дорог и огородов

Урожай не спасти: на Первомайке дачи затопило водой — 10 фото дорог и огородов

Владельцам сложно добираться до своих домов

4 777
28 комментариев

Затопленный огород в СНТ «Метростроитель»

Дачные общества в Первомайском районе в сентябре затопило водой. По словам местных жителей, такого здесь никогда не бывало даже весной.

На место выезжали корреспонденты НГС. Посмотрите на снимках Александра Ощепкова, что происходит на дачах.

Улицы в дачных обществах превратились в каналы

Участки начало заливать водой в конце августа, когда наводнений можно было ждать меньше всего. Дачники считают, что всему виной строители, которые повредили систему привычного перетока воды в речках и озерах, расположенных неподалеку. Вода начала поступать в расположенное в дачном обществе озеро, а оттуда разливаться по дачам.

У кого-то здесь уже смыло автомобильный номер

Единственный насос, который предоставили в МЧС, уже не справляется с притоком воды

Озеро, из которого разливается вода по дачным обществам, раньше никогда не создавало проблем

Местные жители подумывают о том, чтобы заменить велосипеды и машины на лодки

Дома просохнут, но урожай уже не спасти

Чтобы просто пройти в некоторые дома, обычных резиновых сапог уже недостаточно

Страдают не только люди

Вода дошла уже и до зоны застройки многоквартирными домами

Узнать, что происходит в зоне подтопления и что думают о происходящем местные жители, можно из репортажа корреспондентов НГС.

ПО ТЕМЕ
Дачи Первомайский район Огород Затопило дачи
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Комментарии
28
С левого берега
9 сентября 2024, 13:49
Надоели дожди, неделю уже идут...
Фабрегас
9 сентября 2024, 14:00
Похоже, нет стока в р. Обь. Копайте дренаж под Бердским шоссе.
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