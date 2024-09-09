Урожай не спасти: на Первомайке дачи затопило водой — 10 фото дорог и огородов

Затопленный огород в СНТ «Метростроитель» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Дачные общества в Первомайском районе в сентябре затопило водой. По словам местных жителей, такого здесь никогда не бывало даже весной.

На место выезжали корреспонденты НГС. Посмотрите на снимках Александра Ощепкова, что происходит на дачах.

Улицы в дачных обществах превратились в каналы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Участки начало заливать водой в конце августа, когда наводнений можно было ждать меньше всего. Дачники считают, что всему виной строители, которые повредили систему привычного перетока воды в речках и озерах, расположенных неподалеку. Вода начала поступать в расположенное в дачном обществе озеро, а оттуда разливаться по дачам.

У кого-то здесь уже смыло автомобильный номер Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Единственный насос, который предоставили в МЧС, уже не справляется с притоком воды Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Озеро, из которого разливается вода по дачным обществам, раньше никогда не создавало проблем Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Местные жители подумывают о том, чтобы заменить велосипеды и машины на лодки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Дома просохнут, но урожай уже не спасти Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Чтобы просто пройти в некоторые дома, обычных резиновых сапог уже недостаточно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Страдают не только люди Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вода дошла уже и до зоны застройки многоквартирными домами Источник: Александр Ощепков / NGS.RU









