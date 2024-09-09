Происшествия Урожай не спасти: на Первомайке дачи затопило водой — 10 фото дорог и огородов
Урожай не спасти: на Первомайке дачи затопило водой — 10 фото дорог и огородов
Владельцам сложно добираться до своих домов
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Дачные общества в Первомайском районе в сентябре затопило водой. По словам местных жителей, такого здесь никогда не бывало даже весной.
На место выезжали корреспонденты НГС. Посмотрите на снимках Александра Ощепкова, что происходит на дачах.
Участки начало заливать водой в конце августа, когда наводнений можно было ждать меньше всего. Дачники считают, что всему виной строители, которые повредили систему привычного перетока воды в речках и озерах, расположенных неподалеку. Вода начала поступать в расположенное в дачном обществе озеро, а оттуда разливаться по дачам.