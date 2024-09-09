«Ушел непобежденным». Бессменный член жюри КВН Юлий Гусман — о смерти Александра Маслякова

Александр Масляков не отпускал КВН из своей жизни с 1964 года Источник: Westpress Kaliningrad archive, Alexandr Podgorchuk / Wikimedia.org











Он давно и тяжело болел, последние два года не появлялся на телеэкранах, но известие о том, что его не стало, всё равно прозвучало как гром среди ясного неба. Александру Маслякову было 83 года. MSK1.RU удалось связаться с лучшим другом бессменного ведущего КВН, режиссером, телеведущим Юлием Гусманом.

Юлий Гусман назвал Александра Васильевича выдающимся телеведущим и душой Клуба веселых и находчивых:

— Его любила вся страна и все русскоязычные люди на земле. Он ушел непобежденным, потому что никто лучше него эту работу не делал. Это талантливый, яркий и удивительный художник.

По словам Гусмана, Масляков известен благодаря выступлениям на экранах, но еще он был «замечательным и удивительным мужем».

— Немного банально так говорить, потому что его и его талант не вернуть. Но остались тысячи записей его проектов. И я думаю, что он останется абсолютной звездой как на экране, так и на небосклоне нашей отечественной культуры.

Гусман выразил соболезнования супруге Маслякова Светлане, его родным и близким:

— Это огромное несчастье, которое всем предстоит пережить.