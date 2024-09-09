«Ушел непобежденным». Бессменный член жюри КВН Юлий Гусман — о смерти Александра Маслякова

Он давно и тяжело болел, последние два года не появлялся на телеэкранах, но известие о том, что его не стало, всё равно прозвучало как гром среди ясного неба. Александру Маслякову было 83 года. MSK1.RU удалось связаться с лучшим другом бессменного ведущего КВН, режиссером, телеведущим Юлием Гусманом.
Юлий Гусман назвал Александра Васильевича выдающимся телеведущим и душой Клуба веселых и находчивых:
— Его любила вся страна и все русскоязычные люди на земле. Он ушел непобежденным, потому что никто лучше него эту работу не делал. Это талантливый, яркий и удивительный художник.
По словам Гусмана, Масляков известен благодаря выступлениям на экранах, но еще он был «замечательным и удивительным мужем».
— Немного банально так говорить, потому что его и его талант не вернуть. Но остались тысячи записей его проектов. И я думаю, что он останется абсолютной звездой как на экране, так и на небосклоне нашей отечественной культуры.
Гусман выразил соболезнования супруге Маслякова Светлане, его родным и близким:
— Это огромное несчастье, которое всем предстоит пережить.
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