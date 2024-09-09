НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+13°

пасмурно, без осадков

ощущается как +11

3 м/c,

ю-з.

 752мм 89%
Подробнее
0 Пробки
USD 89,82
EUR 99,72

Солнечно и до +18 градусов — погода в Новосибирске на неделю

Крутой бизнес России
Не дают закончить школу
Обзор хороших детсадов
Автохамы в Новосибирске
Успеть на работу
Переезд на Сахалин
Кондукторов заменят валидаторы
Рюкзак в леднике
Как победить осеннюю хандру
Происшествия Умер Александр Масляков эксклюзив «Ушел непобежденным». Бессменный член жюри КВН Юлий Гусман — о смерти Александра Маслякова

«Ушел непобежденным». Бессменный член жюри КВН Юлий Гусман — о смерти Александра Маслякова

Лучший друг погибшего рассказал о тяжелой утрате

219
1 комментарий

Александр Масляков не отпускал КВН из своей жизни с 1964 года

Он давно и тяжело болел, последние два года не появлялся на телеэкранах, но известие о том, что его не стало, всё равно прозвучало как гром среди ясного неба. Александру Маслякову было 83 года. MSK1.RU удалось связаться с лучшим другом бессменного ведущего КВН, режиссером, телеведущим Юлием Гусманом.

Юлий Гусман назвал Александра Васильевича выдающимся телеведущим и душой Клуба веселых и находчивых:

— Его любила вся страна и все русскоязычные люди на земле. Он ушел непобежденным, потому что никто лучше него эту работу не делал. Это талантливый, яркий и удивительный художник.

По словам Гусмана, Масляков известен благодаря выступлениям на экранах, но еще он был «замечательным и удивительным мужем».

— Немного банально так говорить, потому что его и его талант не вернуть. Но остались тысячи записей его проектов. И я думаю, что он останется абсолютной звездой как на экране, так и на небосклоне нашей отечественной культуры.

Гусман выразил соболезнования супруге Маслякова Светлане, его родным и близким:

— Это огромное несчастье, которое всем предстоит пережить.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
9 сентября 2024, 02:07
"Он ушел непобежденным" - с кем воевал? С раком? Ну дак онкология победила ((((
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Вместе или друг от друга: секс-колумнистка НГС — о том, почему сибирячки отдыхают без мужей и зачем им мужчина в отпуске
Анонимное мнение
Мнение
Отношение к русским, цены на жилье и тоска по дому: российский инженер перебрался в Барселону — как ему там живется?
Анонимное мнение
Мнение
«Сервис и транспорт в ауте»: журналистка НГС — о том, почему отдыхать на базах под Новосибирском некомфортно
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Мнение
Как в Новосибирске, но с душой: Стас Соколов — о том, как и почему томский гастрофестиваль оказался лучше «столичного»
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Татьяна,51

OleG,39

Евгений,35

Name,39

Денис,18

Ирина,47

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Добавить объявление