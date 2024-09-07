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Происшествия подробности «Не знаем, кто это и откуда»: в центре Новосибирска парень вырвал калитку и сломал подъездную дверь — видео

«Не знаем, кто это и откуда»: в центре Новосибирска парень вырвал калитку и сломал подъездную дверь — видео

Молодой человек с остервенением ударял по конструкциям, его пыталась остановить девушка

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28 комментариев

Зачем молодой человек все разбил, неизвестно

В центре Новосибирска во дворе дома №30/1 на улице Челюскинцев молодой человек разбил калитку и сломал подъездную дверь. Видео опубликовали местные жители в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВК».

«Я и местные жители не понимаем кто это, откуда он и где живёт. У его друга были ключи в руках. В чём была проблема спокойно открыть калитку и дверь в подъезд? Обязательно надо было наносить вред чужому имуществу? Таких штрафовать надо!» — отметил недовольный местный житель в публикации.

Буйного парня не смогли остановить даже друзья

На видеозаписи компания из юношей и девушек идут по двору, и молодой человек с силой дергает калитку. Затем на записи возле подъезда девушка называет его Сашей, просит остановиться, так как рядом камера. После этого парень с силой ударяет в подъездную дверь ногами. Друзья пытаются его усмирить, но это бесполезно.

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Корреспондент НГС обратилась в ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать, поступали ли обращения по указанному адресу. На момент публикации комментарий получить не удалось.

Ранее НГС писал о том, что четверо подростков разбили автомобиль средь бела дня в Западном микрорайоне. Инцидент попал на видео.

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Комментарии
29
Татьяна 53
7 сентября 2024, 16:31
Я думала такое бывает только в "Матрёшках", где много неадекватных, ан нет.
asidor
7 сентября 2024, 16:32
Какой талант пропадает. В городе так много никому не нужных заборов и бессмысленных шлагбаумов.
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