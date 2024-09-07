«Не знаем, кто это и откуда»: в центре Новосибирска парень вырвал калитку и сломал подъездную дверь — видео

Зачем молодой человек все разбил, неизвестно Источник: vk.com/act54











В центре Новосибирска во дворе дома №30/1 на улице Челюскинцев молодой человек разбил калитку и сломал подъездную дверь. Видео опубликовали местные жители в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВК».

«Я и местные жители не понимаем кто это, откуда он и где живёт. У его друга были ключи в руках. В чём была проблема спокойно открыть калитку и дверь в подъезд? Обязательно надо было наносить вред чужому имуществу? Таких штрафовать надо!» — отметил недовольный местный житель в публикации.

Буйного парня не смогли остановить даже друзья Источник: vk.com/act54

На видеозаписи компания из юношей и девушек идут по двору, и молодой человек с силой дергает калитку. Затем на записи возле подъезда девушка называет его Сашей, просит остановиться, так как рядом камера. После этого парень с силой ударяет в подъездную дверь ногами. Друзья пытаются его усмирить, но это бесполезно.

Корреспондент НГС обратилась в ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать, поступали ли обращения по указанному адресу. На момент публикации комментарий получить не удалось.