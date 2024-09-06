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Происшествия «Трое в Королевстве Камбоджа, один — в Таиланде»: силовики нашли новосибирцев, которые были в розыске — они скрывались за границей

«Трое в Королевстве Камбоджа, один — в Таиланде»: силовики нашли новосибирцев, которые были в розыске — они скрывались за границей

Об этом НГС сообщили в полиции

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8 комментариев

Всего на 1 сентября в розыске находятся 250 человек, которые являются уроженцами Новосибирска и области

В 2024 году силовики установили местонахождение четырех новосибирцев, которые были в розыске. Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, они скрывались за границей.

— В текущем году установлено местонахождение четырех разыскиваемых, трое из которых скрывались от правоохранительных органов Российской Федерации в Королевстве Камбоджа, один в Королевстве Таиланд, — сообщили в ведомстве.

Всего на 1 сентября этого года, по данным полиции, в розыске находятся 250 человек, которые являются уроженцами Новосибирска и области. В ведомстве сообщили, из-за чего ищут сибиряков.

— Данные лица разыскиваются за преступления против личности, преступления в сфере экономики, преступления против общественной безопасности и общественного порядка на территории Российской Федерации, — уточнили в ведомстве.

В июле стало известно, что камбоджийские власти передали силовикам троих сибиряков. Они оказались замешаны в мошенничествах на строительстве жилья в Новосибирске.

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В 2024 году силовики установили местонахождение четырех сибиряков, которые скрывались за границей. Трое оказались в Королевстве Камбоджа, один в Таиланде. Всего к 1 сентября в розыске находятся 250 уроженцев Новосибирской области.

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Комментарии
8
Аарон Вассертрум
6 сентября 2024, 20:33
"...преступления против общественной безопасности и общественного порядка на территории Российской Федерации" - лайкнули чо-то не то чоли?
Гость
6 сентября 2024, 19:47
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