«Трое в Королевстве Камбоджа, один — в Таиланде»: силовики нашли новосибирцев, которые были в розыске — они скрывались за границей

В 2024 году силовики установили местонахождение четырех новосибирцев, которые были в розыске. Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, они скрывались за границей.
— В текущем году установлено местонахождение четырех разыскиваемых, трое из которых скрывались от правоохранительных органов Российской Федерации в Королевстве Камбоджа, один в Королевстве Таиланд, — сообщили в ведомстве.
Всего на 1 сентября этого года, по данным полиции, в розыске находятся 250 человек, которые являются уроженцами Новосибирска и области. В ведомстве сообщили, из-за чего ищут сибиряков.
— Данные лица разыскиваются за преступления против личности, преступления в сфере экономики, преступления против общественной безопасности и общественного порядка на территории Российской Федерации, — уточнили в ведомстве.
В июле стало известно, что камбоджийские власти передали силовикам троих сибиряков. Они оказались замешаны в мошенничествах на строительстве жилья в Новосибирске.
В 2024 году силовики установили местонахождение четырех сибиряков, которые скрывались за границей. Трое оказались в Королевстве Камбоджа, один в Таиланде. Всего к 1 сентября в розыске находятся 250 уроженцев Новосибирской области.