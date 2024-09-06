На Алтае школьник ударил сверстника ножом в шею, а потом спрыгнул с 6 этажа

В Бийске драка двух 17-летних школьников закончилась поножовщиной и падением с шестого этажа. Как сообщает пресс-служба регионального следкома, оба подростка находятся в больнице.
Конфликт между подростками произошел 5 сентября.
— Между двумя 17-летними подростками произошел конфликт, в ходе которого один из юношей причинил ножевое ранение шеи другому. После содеянного он спрыгнул с шестого этажа многоквартирного дома, — говорится на сайте СУ СК России по Алтайскому краю.
Следователи еще устанавливают мотивы и все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
В отделе полиции по Алтайскому краю уточнили, что ранее правоохранителям поступило сообщение о конфликте между учениками 11-го класса одной из школ Бийска. Известно, что семьи несовершеннолетних не состояли на учете.
В начале августа в Новосибирске на Первомайке произошла потасовка. После перепалки ударил оппонента топором по уху.