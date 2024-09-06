НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+14°

пасмурно, без осадков

ощущается как +13

2 м/c,

южн.

 744мм 71%
Подробнее
9 Пробки
USD 89,70
EUR 99,19

На выходных обещают возвращение тепла

Крутой бизнес России
Опасные QR-коды
Обзор хороших детсадов
Кто продаёт Красный, 22
Как живут на Расточке
Как победить осеннюю хандру
Рюкзак в леднике
Мы в Telegram
Происшествия На Алтае школьник ударил сверстника ножом в шею, а потом спрыгнул с 6 этажа

На Алтае школьник ударил сверстника ножом в шею, а потом спрыгнул с 6 этажа

Оба подростка находятся в больнице

1 612
2 комментария

Инцидент произошел в Бийске

В Бийске драка двух 17-летних школьников закончилась поножовщиной и падением с шестого этажа. Как сообщает пресс-служба регионального следкома, оба подростка находятся в больнице.

Конфликт между подростками произошел 5 сентября.

— Между двумя 17-летними подростками произошел конфликт, в ходе которого один из юношей причинил ножевое ранение шеи другому. После содеянного он спрыгнул с шестого этажа многоквартирного дома, — говорится на сайте СУ СК России по Алтайскому краю.

Следователи еще устанавливают мотивы и все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В отделе полиции по Алтайскому краю уточнили, что ранее правоохранителям поступило сообщение о конфликте между учениками 11-го класса одной из школ Бийска. Известно, что семьи несовершеннолетних не состояли на учете.

В начале августа в Новосибирске на Первомайке произошла потасовка. После перепалки ударил оппонента топором по уху.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

ПО ТЕМЕ
Поножовщина Подростки Бийск Криминал в Барнауле
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
6 сентября 2024, 17:04
жаль ребят, любите, не ненавидьте. Нет проблемы, которая не решается мирно.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Рекомендуем
Знакомства

drafty1803,33

Вера,31

Вячеслав,53

Jerelyshe,22

Ann,43

Евгений,54

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Продленка для начальной школы от SOLOMON PLUS

10 000 ₽

Добавить объявление