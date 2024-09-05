«Плавают караси»: дома и дороги в Матвеевке ушли под воду — видео

Местные жители винят в потопе подземные воды Источник: АСТ-54 Black/Telegram











Улицы новосибирского микрорайона Матвеевка ушли под воду. Информация о происшествии опубликована в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Инцидент произошел в четверг, 5 сентября, в дневное время. Местные жители сообщили, что потоки воды приносят к домам рыбу.

— По улицам Матвеевки плавают караси. Затопило подвалы, — рассказали очевидцы в паблике.

Кадры сняты 5 сентября Источник: АСТ-54 Black/Telegram

В комментариях под записью жители микрорайона сообщили, что площадь потопа продолжает увеличиваться, некоторые также предполагают, что потоки воды хлынули из подземных рек.

Другие местные жители предполагают, что вода хлынула из водоема, расположенного вдоль улицы Радиостанция 2 в Первомайском районе Новосибирска.

Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать о причинах затопления домов в Матвеевке, а также когда планируется устранить последствия разлива воды.