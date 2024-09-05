8 человек в больнице: в Рыбинске депутат въехала в автобус — она оказалась уроженкой Новосибирской области

Депутат и владелица крупного фермерского хозяйства пострадала в аварии Источник: Кирилл Поверинов, Авто Новости Рыбинск / Vk.com











В Ярославской области стала известна личность участницы аварии с автобусом в Рыбинске. В белой иномарке «Танк» находилась депутат ярославской областной думы, владельца крупного фермерского хозяйства Марина Степанова. Женщина родом из Новосибирской области, сообщают наши коллеги из 76.RU.

Как передает издание, Степанова живет в Рыбинске. Ей 49 лет. Она окончила Коломенский педагогический институт по специальности «педагогика и методика начального обучения». Но стала не педагогом, а индивидуальным предпринимателем — главой собственного фермерского хозяйства в Рыбинске, которое торгует мясом, полуфабрикатами, салом, голубцами, пельменями, колбасами и другими продуктами.

— Есть такое. Мы сейчас находимся в приемном покое, она на приеме у врача. Мы никаких комментариев не даем, потому что не владеем достоверной информацией. Ей что-то делают. Мы пока в ожидании, — рассказал в беседе с 76.RU помощник Марины Степановой Алексей. Он ответил по ее телефону.

Напомним, около 7:40 5 сентября в центре Рыбинска автомобиль «Танк» столкнулся с ПАЗом, курсирующим по маршруту № 16т. С места аварии госпитализировали 8 человек, в том числе водителя иномарки. По данным областного минздрава, среди пострадавших — нет погибших и «тяжелых» пациентов.