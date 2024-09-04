НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+13°

облачно, сильный дождь

ощущается как +13

2 м/c,

с-в.

 746мм 87%
Подробнее
5 Пробки
USD 88,61
EUR 97,81

Трехдневные дожди и похолодание до +2 градусов идут в Новосибирск

Украли стадо коров
Ваше мнение о работе
Метро на Станиславского
Крутой бизнес России
Воспитывают 14 детей
Обзор хороших детсадов
Афиша на сентябрь
Мы в Telegram
Происшествия В Новосибирске пропал 15-летний подросток — его ищут почти неделю

В Новосибирске пропал 15-летний подросток — его ищут почти неделю

Молодой человек пропал 30 августа

563
Написать комментарий

Молодой человек пропал в Первомайском районе

В Первомайском районе Новосибирска пропал 15-летний Илья Шушаков. Информации о местонахождении молодого человека нет с 30 августа.

Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области», молодой человек ушел из дома, в настоящее время его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 172 сантиметра, худощавое телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза. Среди особых примет Ильи Шушакова — татуировка на правой руке.

В день исчезновения молодой человек был одет в темную куртку и бело-голубой спортивный костюм.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, то свяжитесь с «ЛизаАлерт» по телефону 8 800 700–54–52 или позвоните по 112.

Тем временем продолжаются поиски пропавшего 17-летнего Артема Агафонова. Молодой человек исчез в Кузбассе, но может находиться в Новосибирской области.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Пропал подросток ЛизаАлерт Новосибирской области
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Мнение
«Чтобы выжить, нужно быть со связями или богатым»: сибирячка полгода не может добиться лечения для своей матери
Ксения Козлова
Домохозяйка, многодетная мать
Мнение
Горячие страсти в холодной политике: секс-колумнистка НГС — о предвыборных баталиях в новосибирском Академгородке
Анонимное мнение
Мнение
Ракам — курортный роман, Рыбам — любовная рутина: таро-гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
Отношение к русским, цены на жилье и тоска по дому: российский инженер перебрался в Барселону — как ему там живется?
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Сашка,44

MaksiM,41

Dimka,35

Anthurium,36

Александр,29

Оличка,41

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Продленка для начальной школы от SOLOMON PLUS

10 000 ₽

Добавить объявление