В Новосибирске пропал 15-летний подросток — его ищут почти неделю

Молодой человек пропал в Первомайском районе Источник: «ЛизаАлерт Новосибирской области», Татьяна Фатеева / NGS.RU











В Первомайском районе Новосибирска пропал 15-летний Илья Шушаков. Информации о местонахождении молодого человека нет с 30 августа.

Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области», молодой человек ушел из дома, в настоящее время его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 172 сантиметра, худощавое телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза. Среди особых примет Ильи Шушакова — татуировка на правой руке.

В день исчезновения молодой человек был одет в темную куртку и бело-голубой спортивный костюм.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, то свяжитесь с «ЛизаАлерт» по телефону 8 800 700–54–52 или позвоните по 112.