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Происшествия «Все закончилось печально»: автобус застрял в огромной луже по пути в Пашино — видео

«Все закончилось печально»: автобус застрял в огромной луже по пути в Пашино — видео

Автобус застрял в луже задними колесами

1 706
41 комментарий

Инцидент произошел около 16 часов 4 сентября

Пассажирский автобус №3 застрял в огромной луже на Пашинском переезде в Новосибирске. Информацией о происшествии с НГС поделилась читательница Елена.

Инцидент произошел днем в среду, 4 сентября, около 16:20. Сибирячка рассказала, что за Пашинским переездом при движении в сторону села Пашино на дороге образовалась яма, которая скрыта водой из-за прошедших ливней.

Читательница НГС Елена

— Пашинский переезд, закончилось все печально, вот такая у нас дорога. Затонул автобус рейсовый. Как тут на легковых машинах люди ездят — не понятно, — рассказала НГС Елена.

Сибирячка считает, что автобус не смог продолжить путь, поскольку полотно дороги находится ниже уровня грунта, а стоков талой воды на данном участке дороге не организовано.

Корреспондент НГС связался с перевозчиком ООО «Автолига», который обслуживает автобусный маршрут №3. В диспетчерской сообщили, что в курсе происшествия, но подробную информацию могут предоставить лишь утром в четверг, 5 сентября.

Многие жители Новосибирска ежедневно сталкиваются с проблемой непредсказуемого движения общественного транспорта — автобусы, порой, приходится ждать очень долго. Мы разобрались, почему «призрачный» транспорт все чаще появляется на улицах Новосибирска и что делается для решения этой проблемы.

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Комментарии
41
337154
4 сентября 2024, 20:45
село Пишино Калининского сельсовета)
Drakonn
4 сентября 2024, 20:48
не правильно расставленные приоритеты нашего мэра ещё аукнутся жителям Новосибирска... и ведь не спросишь с него, он ведь назначенный , а не выбранный
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