«Все закончилось печально»: автобус застрял в огромной луже по пути в Пашино — видео

Пассажирский автобус №3 застрял в огромной луже на Пашинском переезде в Новосибирске. Информацией о происшествии с НГС поделилась читательница Елена.
Инцидент произошел днем в среду, 4 сентября, около 16:20. Сибирячка рассказала, что за Пашинским переездом при движении в сторону села Пашино на дороге образовалась яма, которая скрыта водой из-за прошедших ливней.
— Пашинский переезд, закончилось все печально, вот такая у нас дорога. Затонул автобус рейсовый. Как тут на легковых машинах люди ездят — не понятно, — рассказала НГС Елена.
Сибирячка считает, что автобус не смог продолжить путь, поскольку полотно дороги находится ниже уровня грунта, а стоков талой воды на данном участке дороге не организовано.
Корреспондент НГС связался с перевозчиком ООО «Автолига», который обслуживает автобусный маршрут №3. В диспетчерской сообщили, что в курсе происшествия, но подробную информацию могут предоставить лишь утром в четверг, 5 сентября.
Многие жители Новосибирска ежедневно сталкиваются с проблемой непредсказуемого движения общественного транспорта — автобусы, порой, приходится ждать очень долго. Мы разобрались, почему «призрачный» транспорт все чаще появляется на улицах Новосибирска и что делается для решения этой проблемы.