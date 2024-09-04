«Все закончилось печально»: автобус застрял в огромной луже по пути в Пашино — видео

Инцидент произошел около 16 часов 4 сентября Источник: Читательница НГС Елена











Пассажирский автобус №3 застрял в огромной луже на Пашинском переезде в Новосибирске. Информацией о происшествии с НГС поделилась читательница Елена.

Инцидент произошел днем в среду, 4 сентября, около 16:20. Сибирячка рассказала, что за Пашинским переездом при движении в сторону села Пашино на дороге образовалась яма, которая скрыта водой из-за прошедших ливней.

Читательница НГС Елена Источник: Видео снято на Пашинском переезде

— Пашинский переезд, закончилось все печально, вот такая у нас дорога. Затонул автобус рейсовый. Как тут на легковых машинах люди ездят — не понятно, — рассказала НГС Елена.

Сибирячка считает, что автобус не смог продолжить путь, поскольку полотно дороги находится ниже уровня грунта, а стоков талой воды на данном участке дороге не организовано.

Корреспондент НГС связался с перевозчиком ООО «Автолига», который обслуживает автобусный маршрут №3. В диспетчерской сообщили, что в курсе происшествия, но подробную информацию могут предоставить лишь утром в четверг, 5 сентября.