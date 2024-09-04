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Происшествия подробности «Предложили выйти и поговорить»: очевидец раскрыл подробности конфликта со стрельбой на Забалуева

«Предложили выйти и поговорить»: очевидец раскрыл подробности конфликта со стрельбой на Забалуева

По словам мужчины, ссора началась между женщиной и молодым человеком

719
4 комментария

В подробностях конфликта разбирается полиция

Стрельба в ЖК «Радуга Сибири» в Новосибирске произошла после конфликта парня с девушкой. Об этом НГС рассказал очевидец.

Как ранее сообщили в группе «АСТ-54», несколько молодых людей разговаривали у подъезда. После этого двое парней ходили по подъезду с битой и пистолетом, и угрожали местным жителям.

Подробности рассказал очевидец Александр, который видел конец конфликта. По его словам, женщина ругалась с парнем на тротуаре у дома на улице Забалуева. С ними была компания мужчин, которые в споре не участвовали.

—  Была просто словесная перепалка, а после ее завершения с верхнего этажа какой-то мужчина стал кричать парням снизу. Они ему предложили выйти и поговорить, но мужчина по не согласился. Дальше был выстрел со стороны мужчины сверху. Из чего и чем стрелял, точно не знаю. Вроде как это был травматический пистолет, но эту информацию я только слышал. Что было дальше, сам лично не видел, так как вернулся на работу. Знакомый, который стоял в компании, рассказал, что одна из девушек вызвала полицию, — отметил очевидец.

После этого, говорит Александр, компания парней с битами ходила по дому, чтобы найти стрелявшего. На место вызывали полицию.

Если вы стали свидетелем или участником этого конфликта, напишите в редакцию НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что вызов из-за этого конфликта поступал в полицию. Мужчину, который стрелял, нашли и опросили. Проводится проверка, в результате

Ранее НГС писал о том, что педагог из Ложка держит в страхе поселок. От ее действий пострадали машины, а родители боятся за детей.

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Комментарии
3
Коляныч 2.0
4 сентября 2024, 16:13
Это Полтавское училище связи? Вы хоть понимаете, с кем связались?
Гость
4 сентября 2024, 16:17
На Радуге очень много быдла с окраин и бараков, а так же детдомовских. Им клетки по 10 кв.м. от государства выдавали в этом клоповнике.
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