«Предложили выйти и поговорить»: очевидец раскрыл подробности конфликта со стрельбой на Забалуева

В подробностях конфликта разбирается полиция Источник: АСТ-54 Black / Telegram











Стрельба в ЖК «Радуга Сибири» в Новосибирске произошла после конфликта парня с девушкой. Об этом НГС рассказал очевидец.

Как ранее сообщили в группе «АСТ-54», несколько молодых людей разговаривали у подъезда. После этого двое парней ходили по подъезду с битой и пистолетом, и угрожали местным жителям.

Подробности рассказал очевидец Александр, который видел конец конфликта. По его словам, женщина ругалась с парнем на тротуаре у дома на улице Забалуева. С ними была компания мужчин, которые в споре не участвовали.

— Была просто словесная перепалка, а после ее завершения с верхнего этажа какой-то мужчина стал кричать парням снизу. Они ему предложили выйти и поговорить, но мужчина по не согласился. Дальше был выстрел со стороны мужчины сверху. Из чего и чем стрелял, точно не знаю. Вроде как это был травматический пистолет, но эту информацию я только слышал. Что было дальше, сам лично не видел, так как вернулся на работу. Знакомый, который стоял в компании, рассказал, что одна из девушек вызвала полицию, — отметил очевидец.

После этого, говорит Александр, компания парней с битами ходила по дому, чтобы найти стрелявшего. На место вызывали полицию.

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что вызов из-за этого конфликта поступал в полицию. Мужчину, который стрелял, нашли и опросили. Проводится проверка, в результате