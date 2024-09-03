«Трещин там тысячи»: альпинист объяснил, что могло случиться с пропавшим новосибирским туристом — его так и не нашли

Новосибирец отправился в поход 13 августа Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, «ЛизаАлерт» Республика Алтай











Глава «Федерации альпинизма и скалолазания Республики Алтай» Алексей Чиндашев рассказал, чем опасен одиночный поход на вершину ледника Маашей, в пути на который пропал новосибирец Юрий Бураченок. Блиц-интервью с ним опубликовала пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай.

Чиндашев заявил, что восхождение на Маашей относится к четвертой категории сложности у альпинистов — это «многоверёвочный» маршрут на большой высоте или далеко от цивилизации. Маршрут протяженный, в пути альпинисты встречаются с разорванными ледниками и открытыми трещинами.

— В одиночку по нашим правилам проходить такие маршруты запрещено, к тому же это абсолютно не безопасно. Основные риски: падение в трещину, попадание в лавину, часто трещины заметает снегом, их не видно, — подчеркнул Чиндашев.

В межсезонье у горы Маашей нестабильный климат — часто идет мокрый снег, переменчивая температура, лавинная опасность и камнепады.

— Здесь ледник очень большой, в каком месте он потерялся никто не знает. Трещин там тысячи и даже большой бригадой проверить их все нереально, — рассказала Чиндашев.

Новосибирец Юрий Бураченок отправился к вершине горы Маашей 13 августа. 17 августа молодой человек связался с сотрудниками МЧС и сообщил, что попал под обильный снегопад, сбился с курса и пойдет в обход.