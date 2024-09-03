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Происшествия «Трещин там тысячи»: альпинист объяснил, что могло случиться с пропавшим новосибирским туристом — его так и не нашли

«Трещин там тысячи»: альпинист объяснил, что могло случиться с пропавшим новосибирским туристом — его так и не нашли

Юрий Бураченок в последний раз выходил на связь 18 августа

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3 комментария

Новосибирец отправился в поход 13 августа

Глава «Федерации альпинизма и скалолазания Республики Алтай» Алексей Чиндашев рассказал, чем опасен одиночный поход на вершину ледника Маашей, в пути на который пропал новосибирец Юрий Бураченок. Блиц-интервью с ним опубликовала пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай.

Чиндашев заявил, что восхождение на Маашей относится к четвертой категории сложности у альпинистов — это «многоверёвочный» маршрут на большой высоте или далеко от цивилизации. Маршрут протяженный, в пути альпинисты встречаются с разорванными ледниками и открытыми трещинами.

— В одиночку по нашим правилам проходить такие маршруты запрещено, к тому же это абсолютно не безопасно. Основные риски: падение в трещину, попадание в лавину, часто трещины заметает снегом, их не видно, — подчеркнул Чиндашев.

В межсезонье у горы Маашей нестабильный климат — часто идет мокрый снег, переменчивая температура, лавинная опасность и камнепады.

— Здесь ледник очень большой, в каком месте он потерялся никто не знает. Трещин там тысячи и даже большой бригадой проверить их все нереально, — рассказала Чиндашев.

Новосибирец Юрий Бураченок отправился к вершине горы Маашей 13 августа. 17 августа молодой человек связался с сотрудниками МЧС и сообщил, что попал под обильный снегопад, сбился с курса и пойдет в обход.

20 августа на поиски мужчины выехали четыре спасателя МЧС. Специалисты посетили турбазу, где сибиряк оставил свой автомобиль, и опросили хозяев и других туристов. Также на поиски туриста привлекли авиацию МЧС России. Поиски Юрия были прекращены 29 августа. Родственники пропавшего заявили, что допускают наличие «человеческого фактора» в организации спасательной операции.

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Новосибирск Республика Алтай Пропал турист Альпинисты МЧС
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Комментарии
3
Grape Reflection 🍇
3 сентября 2024, 19:59
Вот это для мужчин — рюкзак и ледоруб, И нет таких причин, чтоб не вступать в игру. А есть такой закон — движение вперёд, И кто с ним не знаком, навряд ли нас поймёт.🥶
МАРГО
3 сентября 2024, 19:52
Наверняка, в расщелину какую то и свалился. Куда же ещё... Что движет людьми, когда они отправляются в такие путешествия в одиночку? Кто руку помощи подаст в случае чего?
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