«Трещин там тысячи»: альпинист объяснил, что могло случиться с пропавшим новосибирским туристом — его так и не нашли

Глава «Федерации альпинизма и скалолазания Республики Алтай» Алексей Чиндашев рассказал, чем опасен одиночный поход на вершину ледника Маашей, в пути на который пропал новосибирец Юрий Бураченок. Блиц-интервью с ним опубликовала пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай.
Чиндашев заявил, что восхождение на Маашей относится к четвертой категории сложности у альпинистов — это «многоверёвочный» маршрут на большой высоте или далеко от цивилизации. Маршрут протяженный, в пути альпинисты встречаются с разорванными ледниками и открытыми трещинами.
— В одиночку по нашим правилам проходить такие маршруты запрещено, к тому же это абсолютно не безопасно. Основные риски: падение в трещину, попадание в лавину, часто трещины заметает снегом, их не видно, — подчеркнул Чиндашев.
В межсезонье у горы Маашей нестабильный климат — часто идет мокрый снег, переменчивая температура, лавинная опасность и камнепады.
— Здесь ледник очень большой, в каком месте он потерялся никто не знает. Трещин там тысячи и даже большой бригадой проверить их все нереально, — рассказала Чиндашев.
Новосибирец Юрий Бураченок отправился к вершине горы Маашей 13 августа. 17 августа молодой человек связался с сотрудниками МЧС и сообщил, что попал под обильный снегопад, сбился с курса и пойдет в обход.
20 августа на поиски мужчины выехали четыре спасателя МЧС. Специалисты посетили турбазу, где сибиряк оставил свой автомобиль, и опросили хозяев и других туристов. Также на поиски туриста привлекли авиацию МЧС России. Поиски Юрия были прекращены 29 августа. Родственники пропавшего заявили, что допускают наличие «человеческого фактора» в организации спасательной операции.