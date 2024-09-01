«Осталось двое детей»: в Бердске погиб врач-стоматолог — он разбился на мотоцикле

Мужчина попал в аварию 31 августа Источник: предоставила Светлана











31 августа в Бердске Новосибирской области после ДТП погиб 38-летний Валерий Умрихин. Мужчина на мотоцикле столкнулся с машиной — как стало известно НГС, он работал в стоматологии.

Об этом корреспонденту издания сообщила мать погибшего Светлана.

— Он был хорошим врачом. Врач-стоматолог. Работал замглаврача в стоматологической поликлинике №4 и, параллельно, — врачом-терапевтом в стоматологической поликлинике Бердска «Белое яблоко» на протяжении шести лет, — сообщила Светлана. — Он никогда не пил, не курил. Водил аккуратно, два года назад купил мотоцикл.

Мужчина также занимался спортом — он ходил на кроссфит в зал, который находится в Академгородке. В семье сибиряка осталось двое детей: 13-летний сын и 9-летняя дочь.

— Он ехал со скоростью не больше 40-45 километров в час. Почему я уверена? Потому что сзади него ехала его жена на машине, а так как она неопытный водитель, то он был впереди, а супруга — следом, — сообщила Светлана. — По встречной полосе шла машина, а впереди нее — еще одна. Водитель не убедился, что на встречной полосе никого нет, и свернул налево. И в этот момент мой сын врезался в машину.

Авария произошла 31 августа в 17:10 часов в Бердске. По словам Светланы, в момент трагедии супруга Валерия была одна в машине — их дети находились дома. Как сообщали в ГАИ Новосибирской области, сибиряк скончался в реанимации ЦРБ города Бердска в 22:00.

— Когда везли в реанимацию, уже предположили, что он не выживет, — сказала Светлана.

Прощание с мужчиной состоится во вторник в 14:00 часов в Новосибирском крематории. О гибели сибиряка также высказались в кроссфит-зале, где занимался Валерий.

— Вчера трагически погиб атлет зала и наш хороший друг, Валера. Подобрать верные слова, когда внезапно уходит полный сил молодой человек, конечно, очень сложно, — написали в группе CrossFit Husky во «ВКонтакте».

Как сообщали в издании «Свидетель» со ссылкой на Госавтоинспекцию Бердска, авария произошла у дома №29 по улице Красный Сокол в Бердске. 41-летний водитель автомобиля «Мазда» ехал в направлении улицы Морская, и при повороте налево его машина столкнулась с мотоциклом «Хонда». 38-летний мотоциклист двигался во встречном направлении.