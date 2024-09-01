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Происшествия 20 лет теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала. Как она выглядит сейчас

20 лет теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала. Как она выглядит сейчас

1 сентября 2004 года школу № 1 в Беслане захватили боевики

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4 комментария

Школа-мемориал в Беслане

«Крик Беслана» — скульптура итальянского мастера

Сегодня, 1 сентября 2024 года, исполняется 20 лет одной из самых страшных трагедий в истории нашей страны — захвату заложников в школе № 1 Беслана. Больше 1000 человек оказались в руках террористов. Кошмар длился почти три дня.

Перед 1 сентября 2004 года эту школу только отремонтировали. Ее сохранили в том виде, в каком она была после теракта.

На останках школы № 1 построен мемориал памяти жертв теракта. Именно сюда каждый год 1 сентября приходят родные погибших, выжившие, спасавшие. Воспоминания людей по-прежнему яркие, страшные, говорить о тех днях без слёз не могут даже мужчины.

Вокруг спортзала, где все эти дни находились заложники, построен защитный каркас, который не дает зданию разрушаться.

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1 сентября для детей и педагогов, которые погибли в ходе теракта, здесь проводят символическую линейку. Тогда, 20 лет назад, для многих праздничная школьная линейка стал первой и последней.

Многие приходят сюда с цветами, кто-то приносит игрушки. И обязательно — воду, в которой так нуждались заложники.

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Всего в теракте погибли 334 человека, из них 318 заложников, из которых 186 — дети, родители, учителя, 10 спецназовцев, два спасателя. Всего потерпевшими по делу о захвате заложников были признаны 1315 человек.

Школа

3 сентября силами спецназа ФСБ был проведен штурм школы, в которой держали заложников. В ходе операции был уничтожен 31 террорист, в том числе две женщины-смертницы. Одного террориста взяли живым — он приговорен к пожизненному заключению

Ответственность за теракт взял на себя террорист Шамиль Басаев, его ликвидировали в 2006 году.

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Комментарии
4
Гость
1 сентября 2024, 16:31
Через все посты проехали с оружием, кого наказали?
Гость
1 сентября 2024, 16:57
это памятник некомпетентности спецслужб и толерантности к исламу !
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