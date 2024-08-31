Новосибирские альпинисты ищут пса-попутчика Чиндая — его могли насильно увезти в Санкт-Петербург

По предварительным данным, Чиндай пропал 27 августа Источник: Новосибирская региональная федерация альпинизма/vk.com











Новосибирские альпинисты просят помощи в поисках пса-попутчика Чиндая, который пропал с базы «Горный центр „Алтай Актру“ в Республике Алтай. Информация об этом опубликована в группе Новосибирской региональной федерации альпинизма в социальной сети „Вконтакте“.

Пес-попутчик Чиндай около года прожил на базе вместе с хозяином Владимиром, который работает инструктором-проводником для альпинистов.

Летом этого года на базе также проживал молодой человек по имени Роман — он говорил, что не имеет документов и является уроженцем одной из стран СНГ.

Альпинисты считают, что Роман якобы мог забрать пса с собой в поездку по России насильно. По предварительным данным, мужчина вместе с собакой уехали с базы 27 августа.

— На связь с нами вышел человек, который подвозил Романа до Горно-Алтайска. С его слов — он собирался ехать через Новосибирск, Омск и далее в Санкт-Петербург, — говорится в сообщении в паблике.

Теперь новосибирские альпинисты ищут пропавшего пса Чиндая, чтобы вернуть его на базу в Республике Алтай. Чиндай был компаньоном любителей горного экстрима — знал все окрестности ущелья Актру и безошибочно выбирал правильный путь.