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Происшествия Сибирячка за рулем Land Cruiser поехала на красный и сбила молодого человека — видео ДТП

Сибирячка за рулем Land Cruiser поехала на красный и сбила молодого человека — видео ДТП

ДТП произошло на улице Кирова

2 386
30 комментариев

Женщина была рулем Land Cruiser

В Новосибирске вчера, 29 августа, женщина сбила 20-летнего парня на пешеходе. Как рассказали в пресс-службе ГАИ по Новосибирску, инцидент произошел в 15:30.

52-летняя водитель Toyota Land Cruiser ехала по улице Кирова со стороны Воскова в сторону Алтайской.

ДТП произошло в 15:30

На перекрестке с улицей Лобова, возле дома № 9 женщина поехала на красный свет и сбила пешехода. Он переходил дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода справа налево.

Молодого человека доставили с травмами в медицинское учреждение. Все обстоятельства устанавливаются.

Сегодня утром, 30 августа, в Новосибирске произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

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ДТП Новосибирск Автомобиль Пешеход
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Комментарии
30
belka923
30 августа 2024, 15:23
52 г. вроде до маразма еще рано.
LG>
30 августа 2024, 15:58
Что там устанавливать?! Королева на светофор не смотрела, болтала по телефону... вот и покалечила парня.
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