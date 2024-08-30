Сибирячка за рулем Land Cruiser поехала на красный и сбила молодого человека — видео ДТП

В Новосибирске вчера, 29 августа, женщина сбила 20-летнего парня на пешеходе. Как рассказали в пресс-службе ГАИ по Новосибирску, инцидент произошел в 15:30.
52-летняя водитель Toyota Land Cruiser ехала по улице Кирова со стороны Воскова в сторону Алтайской.
На перекрестке с улицей Лобова, возле дома № 9 женщина поехала на красный свет и сбила пешехода. Он переходил дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода справа налево.
Молодого человека доставили с травмами в медицинское учреждение. Все обстоятельства устанавливаются.
Сегодня утром, 30 августа, в Новосибирске произошло ДТП с участием четырех автомобилей.