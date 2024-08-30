«Едут со всех сторон»: возле НОВАТа выстроились машины силовиков — фото

Полицейские находятся вблизи театра оперы и балета Источник: читательница НГС











Днем 30 августа в центре Новосибирска полицейские машины выстроились на площади Ленина возле здания НОВАТа.

Фотографию машин прислала редакции читательница НГС. Она сделала снимок после 14:00 часов.

— В центре они едут со всех сторон. Сейчас мимо меня по Вокзальной магистрали еще три машины полиции проехало, как минимум, — сообщила девушка. — Они все едут в эту сторону.

По словам сибирячки, на тот момент возле здания театра уже находились около восьми автомобилей полиции, сейчас — больше десяти.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что на участке идет «подготовка к централизованному инструктажу личного состава».