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Возле НОВАТа выстроились машины силовиков

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Происшествия «Едут со всех сторон»: возле НОВАТа выстроились машины силовиков — фото

«Едут со всех сторон»: возле НОВАТа выстроились машины силовиков — фото

В МВД объяснили, почему там находятся полицейские

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21 комментарий

Полицейские находятся вблизи театра оперы и балета

Днем 30 августа в центре Новосибирска полицейские машины выстроились на площади Ленина возле здания НОВАТа.

Фотографию машин прислала редакции читательница НГС. Она сделала снимок после 14:00 часов.

— В центре они едут со всех сторон. Сейчас мимо меня по Вокзальной магистрали еще три машины полиции проехало, как минимум, — сообщила девушка. — Они все едут в эту сторону.

По словам сибирячки, на тот момент возле здания театра уже находились около восьми автомобилей полиции, сейчас — больше десяти.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что на участке идет «подготовка к централизованному инструктажу личного состава».

На прошлых выходных на площади Ленина заметили массовое скопление автомобилей полиции. Выяснилось, что сотрудники ГАИ проводили рейд по нетрезвым водителям.

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Полиция НОВАТ Новосибирск Театр оперы и балета
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Комментарии
21
Yumare
30 августа 2024, 15:53
Может, какой-то школьник в пикет встал?
Гость
30 августа 2024, 15:17
и режим повышенной готовности по ковиду не мешает же им толпами собираться ...а этот режим никто не отменял. _))
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