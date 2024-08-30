«Едут со всех сторон»: возле НОВАТа выстроились машины силовиков — фото

Днем 30 августа в центре Новосибирска полицейские машины выстроились на площади Ленина возле здания НОВАТа.
Фотографию машин прислала редакции читательница НГС. Она сделала снимок после 14:00 часов.
— В центре они едут со всех сторон. Сейчас мимо меня по Вокзальной магистрали еще три машины полиции проехало, как минимум, — сообщила девушка. — Они все едут в эту сторону.
По словам сибирячки, на тот момент возле здания театра уже находились около восьми автомобилей полиции, сейчас — больше десяти.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что на участке идет «подготовка к централизованному инструктажу личного состава».
На прошлых выходных на площади Ленина заметили массовое скопление автомобилей полиции. Выяснилось, что сотрудники ГАИ проводили рейд по нетрезвым водителям.