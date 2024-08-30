«Первыми вывезли зэков и администрацию». Волонтер рассказал, как живет город в 20 км от линии соприкосновения

Маленький городок превратился в военный штаб Источник: житель Льгова для MSK1.RU; Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











6 августа украинские формирования проникли на территорию и начали массированную атаку на Курскую область. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и каждый день по несколько раз объявляется ракетная опасность.



В список частично эвакуированных приграничных городов попал и небольшой город Льгов, расположенный в относительной близости от «Курск-2» — местной атомной электростанции



Москвич, который недавно ездил в Льгов с гуманитарной помощью, рассказал, чем живет город, находящийся в 20 километрах от линии соприкосновения.

Льгов — небольшой город в Курской области. Один из ближайших городов к действующей линии соприкосновения. В самый напряженным момент бои шли всего в 20 км от города. В 10 км от города у трассы создали укрепления.

Военный город

Что сразу бросается в глаза, так это то, что люди здесь сидят по домам. Это больше даже не из-за опасности попасть под обстрел — местные, которые не эвакуировались, очевидно, этого не боятся, — а потому что инфраструктура в городе не работает.

Источник: житель Льгова для MSK1.RU











Во Льгове на весь город работает всего один магазин. И то только до двух часов дня. Он-то и стал местом притяжения вояк. В городе теперь очень много людей в форме, военных сооружений и техники. Танки и военные джипы рассекают по главным дорогам, а по обочине стоят скрытые пункты связи.



Бронированные машины, танки, мотоциклы часто появляются на дорогах. Недавно на некоторых улицах города клали новый асфальт, так вот теперь его там нет — не выдержал напора тяжелой техники. На обочине также стоят джипы, покрытые камуфляжными стеклами. В основном жители относятся к появлению военных в городе с пониманием, стараются помогать, подкармливают, зовут в гости — всё равно никакого досуга не осталось. Но иногда случаются и конфликты.



В один из дней я стал свидетелем, как танк проезжал по центральной улице города, в этот момент местный дедок со всем рвением доказывал высунувшемуся из люка вояке, что он должен ехать по правилам дорожного движения — по правой полосе.

Там, оказывается, ПДД едины для всех — для танка в том числе.

То, что у танка гусеницы и он шире любой машины, не говорит, что ему можно ехать по встречке и поворачивать без предупреждения. Отсутствие поворотников не освобождает от ответственности.

Остались только пенсионеры

В частном секторе ситуация получше — больше людей. Там осталось много пенсионеров. Все, в том числе военные, в основном передвигаются пешком или на мотоциклах — так они более маневренны и менее заметны в случае чего.

Пенсионеры не хотят уезжать. Стали бы заставлять — вцепились бы зубами в забор. Страх прихода мародеров на участок сильнее страха смерти.

Раздолбайство и пустые предприятия

По рассказам, сразу после начала продвижения украинских войск вглубь страны в городах не было ни души. Но уже на этой неделе людей стало больше. Кто-то вернулся насовсем, а кто-то приехал забрать некоторые вещи или решить вопрос с документами. Несмотря на это, в городе сейчас абсолютно нет условий для нормальной жизни.

Солдаты жестко критикуют местных жителей за раздолбайство в плане самоорганизации. Обычно в других городах — в Херсоне, в Донецке и Луганске — всегда нужные предприятия работали даже во время обстрелов — много людей эвакуировались, но основной костяк остался и обеспечивал город.

Источник: житель Льгова для MSK1.RU











Здесь в панике все всё побросали и уехали. Те, кто остался, не могут обеспечивать город полностью, потому что, во-первых, это преимущественно пенсионеры, во-вторых, на оставшихся их сбежавшим руководством никак не были разделены обязанности.



Жизнь остановилась. Нет горячей воды, связи и интернета, закрыты магазины и администрация. То, что осталось, военные используют в своих целях.

Не работают и в ближайшее время не собираются открываться здесь учебные заведения. Всех уже предупредили, что школа переходит на «дистант». С такой связью и интернетом, как здесь, удобнее пользоваться голубиной почтой.



Сирена вместо радио и небесные шоу

Связь в городе явно глушат, а вот сирена работает на полную по поводу и без, каждые полтора часа. В особых случаях может проигрываться несколько часов подряд с периодичностью в 10 минут. Крайне интенсивно она воет около полуночи — засыпать под нее крайне сложно.

На второй день к ней привыкаешь, и уже она воспринимается как радио где-то на фоне.

Сирена постоянная, но по факту за всё время на город упало только два снаряда: один — у ФОКа, второй — у атомной электростанции: она тут — основная цель.



В основном-то, конечно, всё успевают сбивать — во время «подстрела» в небе остаются характерные следы. Сами ракеты обычно не видно, их можно только услышать, и то в полной тишине.

Зато громко гудят самолеты — их видно и слышно очень хорошо. Когда еще были на подъезде к Курску на машине, в первый раз заметили самолет около 4 часов утра — это был патрульный.

Второй раз, когда увидели военный самолет, это было почти целое представление — самолет пикировал, пролетел очень низко над рекой и скрылся за горизонтом. Через несколько секунд после того, как он скрылся, мы услышали взрывы, дальше он пошел на второй круг.



Один раз я даже увидел дрон. Не стал проверять, чей же он там на самом деле был — наш или не наш, но подобную «птичку» услышал. В сумерках пытался рассмотреть и, как только понял, что это, ретировался подальше.



В самом Курске подобным и не пахнет

Такая обстановка только во Льгове и других ближайших к линии соприкосновения городах. В самом Курске и дальше всё тихо. Многие города ситуация как будто вообще не коснулась — совсем. В Курске единственный признак, что что-то не так, — это иногда проезжающие военные джипы и сирены.

Реальной военной техники там и в помине нет. Но при этом все дороги между городами, в том числе на подъезде к Курску, перекопаны и между населенными пунктами стоят ДПСники с оружием — проверяют паспорта, досматривают транспорт. По обочинам стоят укрепленные точки с пулеметами, покрытые камуфляжем, вырыты гигантские траншеи, воздвигнуты скрытые укрепления.

Ирония — спасение от страха

Для местных жителей, решивших остаться в городе, такая жизнь быстро стала обыденностью. В основном они относятся к ситуации с иронией. Они смеются, шутят над всем этим. А что еще остается делать? Я даже не был удивлен, когда после пикирующего самолета меня начали спрашивать: «Ну как? Нравится?»

Хотя на самом деле я уверен, что им вовсе не смешно. Просто это легче, чем прятаться по подвалам.

Местная администрация успела «отличиться»

Родственники жаловались, что нормальной организованной эвакуации мирных жителей из города не было. Изначально эвакуация была объявлена за два дня до сбора. В итоге отправили два автобуса в Курск — и всё, хотя желающих уехать было сильно больше.

Оказалось, что на автобусы не выделили топливо. Есть неиллюзорное подозрение, что у администрации вообще не было заранее заготовленного плана на такой случай, и пустить автобусы с беженцами была чья-то личная инициатива. Каким-то образом упустили, что для чертова транспорта нужно чертово топливо. Возможно, не выделили бюджет.

Как будто местная администрация не знала, сколько жителей у них в городе. Между прочим немного — меньше 20 тысяч человек. А администрации Курска и Курской области чхать на какой-то там Льгов.

При этом первыми уехали как раз таки зэки и администрация. Прихватили с собой еще и прокуратуру.

Здесь изначально, как это ни грустно, градообразующее предприятие — тюрьма. Раньше много заводов работало исключительно на добровольно-принудительном вкладе заключенных. Могли бы принести пользу и сейчас, но нет.

Читайте откровенный рассказ женщины из другого приграничного города Рыльска — ей пришлось эвакуироваться, чтобы спасти детей. Также мы публиковали, как в Москве работают пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Курской области.