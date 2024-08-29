Обернули в ткань от дыма: из горящего дома на Бориса Богаткова вынесли целый зоопарк — фото

В Новосибирске сотрудники МЧС спасли 8 человек и несколько домашних животных при пожаре в квартире на улице Бориса Богаткова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.
Из дома, где произошел пожар, сотрудники МЧС спасли 8 человек, включая четырех детей. Самостоятельно из горящего здания эвакуировались 14 взрослых и четверо детей.
— По оперативным данным одну женщину медики осмотрели и госпитализировали с отравлением угарным газом, — говорится в сообщении ведомства.
Также сотрудники МЧС спасли девушку с собакой Ритой. Своего домашнего любимца жительница Новосибирска обернула в ткань, чтобы защитить от дыма. Из другой квартиры девочка вынесла с собой клетку с хомяком.
Также по лестнице с высоты спасли девушку и собаку через окно.
После ликвидации пожара сотрудники МЧС также спасли двух кошек — их отыскали в квартирах и вынесли из задымленных помещений обеспокоенным хозяевам.
Открытое горение на месте пожара в настоящее время ликвидировано, по предварительным данным, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Причину пожара предстоит установить специалистам.
Ранее НГС писал о том, что несколько пожарных машин пронеслись по центру Новосибирска к ресторану «Жан Хуан Лу». Горел памятник деревянного зодчества.