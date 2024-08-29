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Происшествия Обернули в ткань от дыма: из горящего дома на Бориса Богаткова вынесли целый зоопарк — фото

Обернули в ткань от дыма: из горящего дома на Бориса Богаткова вынесли целый зоопарк — фото

На пожаре спасли собак, кошек и хомяка

725
2 комментария

Площадь пожара составила 30 квадратных метров

В Новосибирске сотрудники МЧС спасли 8 человек и несколько домашних животных при пожаре в квартире на улице Бориса Богаткова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Из дома, где произошел пожар, сотрудники МЧС спасли 8 человек, включая четырех детей. Самостоятельно из горящего здания эвакуировались 14 взрослых и четверо детей.

— По оперативным данным одну женщину медики осмотрели и госпитализировали с отравлением угарным газом, — говорится в сообщении ведомства.

Также сотрудники МЧС спасли девушку с собакой Ритой. Своего домашнего любимца жительница Новосибирска обернула в ткань, чтобы защитить от дыма. Из другой квартиры девочка вынесла с собой клетку с хомяком.

Пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

Также по лестнице с высоты спасли девушку и собаку через окно.

После ликвидации пожара сотрудники МЧС также спасли двух кошек — их отыскали в квартирах и вынесли из задымленных помещений обеспокоенным хозяевам.

Открытое горение на месте пожара в настоящее время ликвидировано, по предварительным данным, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Причину пожара предстоит установить специалистам.

Ранее НГС писал о том, что несколько пожарных машин пронеслись по центру Новосибирска к ресторану «Жан Хуан Лу». Горел памятник деревянного зодчества.

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Комментарии
2
Гость
29 августа 2024, 18:17
Какие у на пожарные молодцы ребята, низкий вам поклон за вашу работу.
Гость
29 августа 2024, 18:28
Девушку распечатать надо
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