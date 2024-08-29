Засыпало туалет: в аварийном доме Искитима рухнул потолок — куда теперь идти жителям

Источник: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области











В двухэтажном аварийном доме под Новосибирском обрушился потолок. Жителям предложили переехать в маневренный фонд.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, обрушение потолка произошло в 12-квартирном жилом доме в Искитиме вчера примерно в 17:43. Обломки упали в туалете одной из квартир.

— Сотрудники межрайонной прокуратуры выехали на место происшествия. В ходе осмотра установлено, что также повреждения имеются в квартирах N 8 и 12, — рассказали в ведомстве.

Потолок рухнул в санузле Источник: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области











В ходе происшествия никто из жильцов не пострадал. Сам дом признали аварийным еще в январе 2019 года, он находится в очереди на расселение. Всем жильцам предложили на время переселиться в маневренный фонд.

Дом признали аварийным пару лет назад, собственники ждут, когда их расселят Источник: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области











Искитимской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту обрушения межэтажного перекрытия в двухэтажном 12-квартирном жилом доме в г. Искитиме