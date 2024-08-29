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Происшествия Засыпало туалет: в аварийном доме Искитима рухнул потолок — куда теперь идти жителям

Засыпало туалет: в аварийном доме Искитима рухнул потолок — куда теперь идти жителям

Повреждены оказались 3 квартиры из 12-ти

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30 комментариев

В двухэтажном аварийном доме под Новосибирском обрушился потолок. Жителям предложили переехать в маневренный фонд.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, обрушение потолка произошло в 12-квартирном жилом доме в Искитиме вчера примерно в 17:43. Обломки упали в туалете одной из квартир.

— Сотрудники межрайонной прокуратуры выехали на место происшествия. В ходе осмотра установлено, что также повреждения имеются в квартирах N 8 и 12, — рассказали в ведомстве.

Потолок рухнул в санузле

В ходе происшествия никто из жильцов не пострадал. Сам дом признали аварийным еще в январе 2019 года, он находится в очереди на расселение. Всем жильцам предложили на время переселиться в маневренный фонд.

Дом признали аварийным пару лет назад, собственники ждут, когда их расселят

Искитимской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту обрушения межэтажного перекрытия в двухэтажном 12-квартирном жилом доме в г. Искитиме

Недавно в школе № 40 Ленинского района Новосибирска обрушился потолок во время урока.

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Обрушился потолок Искитим Аварийный дом
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Комментарии
30
Объективный наблюдатель
29 августа 2024, 15:15
Идти нужно к телевизору. Там дяди и тети с миллионными доходами за месяц , расскажут как они жители процветают и весь мир им завидует!
Транс'Уха Маша Дегтярева
29 августа 2024, 14:37
Гордиться надо, что туалет как на фото в статье, а не гендерно-нейтральный.
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