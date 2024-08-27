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Происшествия Ремонт трубопровода на Советской продлили на два дня — в СГК объяснили, почему так произошло

Ремонт трубопровода на Советской продлили на два дня — в СГК объяснили, почему так произошло

В центре города прорвало трубу с горячей водой

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11 комментариев

Аварийный участок

Ремонт теплосети на улице Советской продлили на два дня. Как сообщили в СГК, после обследования поврежденного участка было решено заменить больший объем трубопровода, чем планировали изначально.

— Мы приняли решение, что правильно будет заменить больший объем трубопровода, чем планировали изначально: 30 метров по каналу или 60 метров — в однотрубном исчислении. Фактически это внеплановый капитальный ремонт, который обеспечит надежное теплоснабжение зимой. На выполнение этой работы уйдет не менее двух суток, — сообщили в СГК.

Как пояснили в компании, точное время окончания работ сообщат позже.

Вечером 26 августа в центре Новосибирска на улицу хлынула горячая вода. На улице Советской в районе дома №54 прорвало трубу с горячей водой. Без горячего водоснабжения осталось 53 многоэтажных жилых домов.

Из-за дефекта на теплосети прокуратура начала проверку. Прокуратура даст оценку соблюдения законодательства при ремонте участка теплосети.

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СГК Теплосеть Коммунальная авария Новосибирск
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Комментарии
12
Лукашa
27 августа 2024, 20:12
Шевелите булками. Алё. Воду вырубили горячую и никто ничё не делает.
Гость
27 августа 2024, 19:57
Заменили 30 метров гнилой трубы на Советской - большое дело сделали. Вот только: 1. На Советской сгнила вся труба, а не только 30 метров. 2. Увеличение объёмов ремонта вызвано не доброй волей, а тем фактом, что на этих 30 метрах труба сгнила настолько, что невозможно прихватиться сваркой. Поэтому хочешь-не хочешь, а менять пришлось до места ближайшего утолщения трубы.
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