Ремонт трубопровода на Советской продлили на два дня — в СГК объяснили, почему так произошло

Аварийный участок Источник: читательница НГС Екатерина











Ремонт теплосети на улице Советской продлили на два дня. Как сообщили в СГК, после обследования поврежденного участка было решено заменить больший объем трубопровода, чем планировали изначально.

— Мы приняли решение, что правильно будет заменить больший объем трубопровода, чем планировали изначально: 30 метров по каналу или 60 метров — в однотрубном исчислении. Фактически это внеплановый капитальный ремонт, который обеспечит надежное теплоснабжение зимой. На выполнение этой работы уйдет не менее двух суток, — сообщили в СГК.

Как пояснили в компании, точное время окончания работ сообщат позже.

Вечером 26 августа в центре Новосибирска на улицу хлынула горячая вода. На улице Советской в районе дома №54 прорвало трубу с горячей водой. Без горячего водоснабжения осталось 53 многоэтажных жилых домов.

Из-за дефекта на теплосети прокуратура начала проверку. Прокуратура даст оценку соблюдения законодательства при ремонте участка теплосети.