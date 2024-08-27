Ездил по встречке: борзый водитель Infiniti остался без машины после публикации НГС — авто на спецстоянке

Мужчину часто видели на Волочаевском шоссе Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











В Новосибирске водитель Infiniti остался без автомобиля после публикации НГС, транспортное средство поместили на спецстоянку. Мужчина на дорогом кроссовере без номеров раскатывает по встречным полосам и угрожает обстрелять недовольных своим поведением.

Как сообщили в городской ГАИ, автоинспекторы выявили публикации о нарушителе во время мониторинга СМИ. В результате на мужчину составили шесть административных протоколов.

— Ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Выезд на полосу», ч 1. ст. 12.7 КоАП РФ «Управление автомобилем без водительских прав», ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ «Отсутствие страховки», ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ «Управление автомобилем без номеров», а также 2 административных протокола по ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», — пояснили в инспекции.

Мужчину доставали в мировой суд Дзержинского района для рассмотрения административных материалов.

Весной конфликт на дороге у театра «Глобус» закончился нокаутом. Агрессивный водитель напал на оппонента первым, но пал от первого же удара.