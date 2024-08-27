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Происшествия Ездил по встречке: борзый водитель Infiniti остался без машины после публикации НГС — авто на спецстоянке

Ездил по встречке: борзый водитель Infiniti остался без машины после публикации НГС — авто на спецстоянке

На мужчину составили шесть административных протоколов

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49 комментариев

Мужчину часто видели на Волочаевском шоссе

В Новосибирске водитель Infiniti остался без автомобиля после публикации НГС, транспортное средство поместили на спецстоянку. Мужчина на дорогом кроссовере без номеров раскатывает по встречным полосам и угрожает обстрелять недовольных своим поведением.

Как сообщили в городской ГАИ, автоинспекторы выявили публикации о нарушителе во время мониторинга СМИ. В результате на мужчину составили шесть административных протоколов.

— Ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Выезд на полосу», ч 1. ст. 12.7 КоАП РФ «Управление автомобилем без водительских прав», ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ «Отсутствие страховки», ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ «Управление автомобилем без номеров», а также 2 административных протокола по ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», — пояснили в инспекции.

Мужчину доставали в мировой суд Дзержинского района для рассмотрения административных материалов.

Весной конфликт на дороге у театра «Глобус» закончился нокаутом. Агрессивный водитель напал на оппонента первым, но пал от первого же удара.

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Комментарии
51
Житель городка
27 августа 2024, 17:43
Ну есть же хорошие новости! (с)
Noname13
27 августа 2024, 17:19
Всех тонированных в круг и без номеров нужно к ответу за свои агрессивные действия. Нарушил - ответь.
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