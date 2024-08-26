«Чудом спаслась — уехала рожать»: что говорят жители высотки в Саратове, в которую врезался беспилотник

Источник: 164.RU

Саратовскую область рано утром атаковали беспилотники. Минобороны сообщило о 9 перехваченных БПЛА. Один из беспилотников попал в жилой дом Саратова. Пострадали 4 человека.



— В тяжелом состоянии госпитализирована женщина. Врачи борются за ее жизнь. Остальным оказана помощь на месте, — написал в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Бусаргин.



Другая жительница одной из пострадавших от атаки квартиры чудом спаслась. Женщина рассказала SHOT, что ночью у нее начались схватки, поэтому ее увезли в роддом.



Еще один БПЛА врезался в крышу жилого дома в Энгельсе. Там обошлось без пострадавших. Жителей поврежденных домов в Саратове и Энгельсе эвакуировали, чтобы обследовать здания. Людям обещают выплатить компенсацию не только за поврежденное жилье, но и за авто, пострадавшие от падения обломков беспилотников.



Всего, по данным Министерства обороны РФ, за ночь средства ПВО перехватили 22 БПЛА.



— Девять БПЛА сбиты над территорией Саратовской области, три — над территорией Курской области, по два БПЛА — над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному БПЛА уничтожены над территориями Орловской и Рязанской областей, — заявили в Минобороны.



Еще один беспилотник сбили на подлете к Ярославлю.



— Вражеский дрон пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод. На месте падения беспилотника разрушений и пострадавших нет. Работают экстренные службы, — говорится в сообщении главы Ярославской области

