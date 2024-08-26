НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+16°

пасмурно, дождь

ощущается как +15

2 м/c,

ю-з.

 746мм 92%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,60
EUR 101,61
Импортозамещение из Сибири
Волна арестов чиновников
Выгодно ли платить по QR-коду
90 тысяч жалоб
Кому не сдают квартиры
Супергероиня из Новосибирска
Мы в Telegram
Происшествия «Чудом спаслась — уехала рожать»: что говорят жители высотки в Саратове, в которую врезался беспилотник

«Чудом спаслась — уехала рожать»: что говорят жители высотки в Саратове, в которую врезался беспилотник

Средства ПВО за ночь перехватили 22 БПЛА в нескольких регионах

1 039
27 комментариев

Саратовскую область рано утром атаковали беспилотники. Минобороны сообщило о 9 перехваченных БПЛА. Один из беспилотников попал в жилой дом Саратова. Пострадали 4 человека.

— В тяжелом состоянии госпитализирована женщина. Врачи борются за ее жизнь. Остальным оказана помощь на месте, — написал в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

Другая жительница одной из пострадавших от атаки квартиры чудом спаслась. Женщина рассказала SHOT, что ночью у нее начались схватки, поэтому ее увезли в роддом.

Еще один БПЛА врезался в крышу жилого дома в Энгельсе. Там обошлось без пострадавших. Жителей поврежденных домов в Саратове и Энгельсе эвакуировали, чтобы обследовать здания. Людям обещают выплатить компенсацию не только за поврежденное жилье, но и за авто, пострадавшие от падения обломков беспилотников.

Всего, по данным Министерства обороны РФ, за ночь средства ПВО перехватили 22 БПЛА.

— Девять БПЛА сбиты над территорией Саратовской области, три — над территорией Курской области, по два БПЛА — над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному БПЛА уничтожены над территориями Орловской и Рязанской областей, — заявили в Минобороны.

Еще один беспилотник сбили на подлете к Ярославлю.

— Вражеский дрон пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод. На месте падения беспилотника разрушений и пострадавших нет. Работают экстренные службы, — говорится в сообщении главы Ярославской области

Под Волгоградом обломки БПЛА повредили жилой дом и два нежилых строения.

ПО ТЕМЕ
БПЛА Дом Атака беспилотника
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
30
Татьяна 53
26 августа 2024, 21:10
Как там люди живут, ложатся спать и не знают проснутся ли.
Eaglе
26 августа 2024, 21:11
интересно пуп думал что ему не ответят что-ли за нападение
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Сумерки» на максималках: как ремейк культового «Ворона» превратил нео-нуарную супергероику в сахар с кровью
Анонимное мнение
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Мнение
«Моя обида не только моя»: журналистка НГС — о том, как Горный Алтай становится недоступным для сибиряков
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Хозяевам нужны роботы»: почему владельцы новосибирских квартир против детей и животных — мнение
Анонимное мнение
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Рекомендуем
Знакомства

Katerina,37

Николай,42

Александр В.,53

Serg,48

daltonik83,41

Людмила,56

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление