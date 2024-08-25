«Уснул за рулем»: сибиряк за рулем «ВАЗа» влетел в машину на новосибирской трассе — погибли двое. Видео

В ДТП погибли водитель и пассажир Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области











Днем 25 августа в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. При столкновении двух машин погиб водитель и 19-летний пассажир, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла в 15:40 на трассе Р-254 «Иртыш» в Чановском районе. 50-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 2121», двигался по дороге в направлении Омска. На 1021 километре трассы, по предварительным данным ведомства, сибиряк уснул за рулем и выехал на встречную полосу.

Машина столкнулась с автомобилем «ГАЗ Некст» — им управлял 39-летний мужчина.

— В результате происшествия на месте погиб водитель и 19-летний пассажир автомобиля «ВАЗ». Водитель «ГАЗ» за медицинской помощью не обращался, — сообщили в ведомстве.

Момент смертельного ДТП попал на видео Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливают. Выяснилось, что момент смертельного ДТП попал на видео, кадры опубликовала Госавтоинспекция.

Накануне в Новосибирской области водитель автомобиля «ВАЗ» сбил двух пешеходов. Один из них погиб на месте, второго доставили в тяжелом состоянии в больницу