«Уснул за рулем»: сибиряк за рулем «ВАЗа» влетел в машину на новосибирской трассе — погибли двое. Видео

Днем 25 августа в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. При столкновении двух машин погиб водитель и 19-летний пассажир, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Авария произошла в 15:40 на трассе Р-254 «Иртыш» в Чановском районе. 50-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 2121», двигался по дороге в направлении Омска. На 1021 километре трассы, по предварительным данным ведомства, сибиряк уснул за рулем и выехал на встречную полосу.
Машина столкнулась с автомобилем «ГАЗ Некст» — им управлял 39-летний мужчина.
— В результате происшествия на месте погиб водитель и 19-летний пассажир автомобиля «ВАЗ». Водитель «ГАЗ» за медицинской помощью не обращался, — сообщили в ведомстве.
На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливают. Выяснилось, что момент смертельного ДТП попал на видео, кадры опубликовала Госавтоинспекция.
Накануне в Новосибирской области водитель автомобиля «ВАЗ» сбил двух пешеходов. Один из них погиб на месте, второго доставили в тяжелом состоянии в больницу
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