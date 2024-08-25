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Происшествия Силовики задержали сибиряка, выбросившего жену и младенца с 16-этажа — видео из его квартиры в Москве

Силовики задержали сибиряка, выбросившего жену и младенца с 16-этажа — видео из его квартиры в Москве

После произошедшего он бросал вещи из окна жилья

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7 комментариев

Мужчину задержали спецназ Росгвардии

В Москве силовики задержали мужчину, который выкинул жену и маленького сына из окна квартиры на 16-м этаже. Оперативные действия проводил спецназ Росгвардии.

— Сотрудники СОБР «Столица» Главного управления Росгвардии по Москве задержали гражданина в жилом комплексе «Лефортово парк», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, мужчина выбросил из окна квартиры ребенка и женщину, а затем продолжил бросать разные вещи. Из-за произошедшего возбуждено уголовное дело.

Задержанному 39 лет, в результате трагедии погибли 36-летняя женщина и ее сын —мальчик родился в прошлом году

В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что задержанному 39 лет, в результате трагедии погибли 36-летняя женщина и ее сын —мальчик родился в прошлом году. Мужчине, как уточнили в надзорном ведомстве, оказывается медицинская помощь.

По информации ГСУ СК России по Москве, в ближайшее время задержанного доставят в столичный СК для проведения следственных действий. По какой статье уголовного кодекса возбуждено, не сообщается.

— По данным следствия, 25 августа 2024 года, вблизи жилого дома, расположенного по улице Красноказарменная в городе Москве, обнаружены тела женщины и ребенка с травмами, характерными при падении с высоты, — сказано в сообщении.

Следователи опубликовали видео с осмотра места происшестви

Следователи опубликовали видео с осмотра места происшествия. На кадрах видно квартиру, а также площадку перед домом — на земле лежат разбросанные вещи.

Как заявляли в телеграм-канале SHOT, фигурантом может оказаться сотрудник ЦБ РФ Александр Липатов — мужчина ранее жил в Барнауле. Его имя также называет телеграм-канал Mash. По информации паблика, уголовное дело возбуждено по статье «убийство двух лиц».

— Александр и Милена переехали в Москву из Барнаула несколько лет назад, последние полтора года жили в ЖК «Лефортово парк». Женщину часто видели на детской площадке с ребёнком. Со слов соседей, семья была спокойная и внимания не привлекала, — заявили в телеграм-канале.

Обновлено.

По информации телеграм-канала Shot, мужчина является экс-сотрудником Центробанка.

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Комментарии
9
Zemb
25 августа 2024, 18:11
грибы пересолил?
Гость
25 августа 2024, 18:14
Мужчине оказывается медпомощь. А что он?! Переволновался и давление подскочило?! Очень страшно. Такое ощущение, что народ просто с ума посходил.
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