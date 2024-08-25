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Происшествия Пятеро погибли, трое детей ранены: по Белгородской области нанесли жесткий удар. Видео

Пятеро погибли, трое детей ранены: по Белгородской области нанесли жесткий удар. Видео

Всего пострадало 12 человек

733
2 комментария
Кадры из поселка Ракитное

ВСУ атаковали Белгородскую область. Под удар попал поселок Ракитное, пострадали 12 местных жителей, пятеро погибли.

Среди раненых — трое детей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. 12-летнему мальчику оказали помощь на месте, двоих ребят доставили в больницу с осколочными ранениями. Семеро взрослых госпитализировали в Белгород, двоих поместили в Ракитянскую ЦРБ.

— В тяжелом состоянии четверо раненых: женщину с осколочным ранением брюшной полости оперируют, трое мужчин с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями доставляются в областную клиническую больницу, — уточнил Гладков. — Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

В результате удара оказались повреждены 10 частных участков, два коммерческих объекта и четыре легковушки. Также пострадал газопровод — без газа остались Ракитное, сёла Борисполье и Новоленинское. В некоторых районах пропал свет.

Губернатор добавил, что в светлое время суток администрация проведет подомовой обход.

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Комментарии
2
280240595
25 августа 2024, 08:12
А кто позволил нанести удар? У нас же ВПК в 6 смен работает, ракет ПВО хватает. Значит военные допустили очередную халатность?
Гость
25 августа 2024, 07:55
Ну и что ждать? Когда натовцы перейдут границы? Вся проблема в миллиардных банковских счетах российской элиты на западе
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