Пятеро погибли, трое детей ранены: по Белгородской области нанесли жесткий удар. Видео

Кадры из поселка Ракитное Источник: SHOT / T.me

ВСУ атаковали Белгородскую область. Под удар попал поселок Ракитное, пострадали 12 местных жителей, пятеро погибли.

Среди раненых — трое детей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. 12-летнему мальчику оказали помощь на месте, двоих ребят доставили в больницу с осколочными ранениями. Семеро взрослых госпитализировали в Белгород, двоих поместили в Ракитянскую ЦРБ.

— В тяжелом состоянии четверо раненых: женщину с осколочным ранением брюшной полости оперируют, трое мужчин с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями доставляются в областную клиническую больницу, — уточнил Гладков. — Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

В результате удара оказались повреждены 10 частных участков, два коммерческих объекта и четыре легковушки. Также пострадал газопровод — без газа остались Ракитное, сёла Борисполье и Новоленинское. В некоторых районах пропал свет.