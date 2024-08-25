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Происшествия «Позвонили из Кремля». Николай Басков рассказал, как у него попытались отобрать 10 миллионов

«Позвонили из Кремля». Николай Басков рассказал, как у него попытались отобрать 10 миллионов

Артист поддержал Ларису Долину, потерявшую квартиру из-за мошенников

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3 комментария
У певца попросили 9,8 миллиона рублей на помощь Курску

Николай Басков едва не стал жертвой мошенников. Об этом он рассказал журналистам, комментируя скандал с Ларисой Долиной. Артистка лишилась 200 миллионов рублей, поверив словам аферистов.

Певец признался, что прекрасно понимает Долину.

— Я написал Ларисе Александровне, сказал: «Дорогая, если будет нужна моя поддержка или еще что-то, вы знаете, что я 24 часа в сутки, всегда с вами», — рассказал Басков. — Меня ровно неделю назад на таком высоком уровне пытались разыграть. Но у меня-то чуйка! Мне позвонили из Кремля и сказали, что меня ищет Дмитрий Козак. Дали телефон, говорят, срочно. Я перезваниваю, там голос, похожий на Козака.

Артиста попросили перевести на специальный счет 9,8 миллиона рублей, якобы на помощь Курску. Нужно было обязательно добавить пометку «на медицинские услуги».

— Я связался потом с людьми, выяснил, что он [Козак] вообще-то на месте. Вот так разводят на уровне, будто тебе государственные люди звонят! — поражается певец. — Мы иногда доверчивые очень, понимаете... Артисты, они же как дети. Представьте, вам так начальник позвонит — вы откажете?

Подробнее о мошеннической схеме, по которой развели Ларису Долину, можете прочитать здесь. Мы общались со звездными адвокатами — они рассказали, получится ли у артистки вернуть недвижимость.

ПО ТЕМЕ
Николай Басков Лариса Долина Мошенничество Курск Спецоперация на Украине
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Комментарии
3
Гость
25 августа 2024, 01:57
200 лямов ушло на поддержку всу, за это сажать надо лет на 15. И не важно, по глупости или сознательно, преступление налицо. Поддерживает он... его самого проверить надо.
Гость
25 августа 2024, 01:58
Артисты как дети?
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