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Происшествия Четверо в тяжелом состоянии: 12 человек пострадали в ДТП с автобусом на новосибирской трассе

Четверо в тяжелом состоянии: 12 человек пострадали в ДТП с автобусом на новосибирской трассе

Решается вопрос об эвакуации пациентов вертолетом санитарной авиации

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5 комментариев

Среди пострадавших шестеро детей

Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом, который вылетел в кювет в Черепановском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области.

По уточненным данным ведомства, в аварии пострадали 12 человек, в том числе шестеро детей в возрасте от 1 года до 16 лет. Всех пострадавших доставили в Черепановскую центральную районную больницу.

— Госпитализированы восемь человек: четверо пострадавших, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии, четыре человека – в состоянии средней степени тяжести. Еще четыре человека будут лечиться амбулаторно, — сообщили в Минздраве Новосибирской области.

В Черепаново для помощи пострадавших работают анестезиолог-реаниматолог и нейрохирург областной больницы.

Решается вопрос о возможности эвакуации пациентов в областную больницу санитарной авиацией.

После аварии Следователи и полиция возбудили два уголовных дела. Прокуратура Новосибирской области сообщила, что водитель автобуса не справился с управлением.

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ПО ТЕМЕ
Новосибирская область ДТП с автобусами ДТП с детьми Минздрав Новосибирской области Санитарная авиация
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Комментарии
5
Гость
24 августа 2024, 20:19
Что там с санавиацией? ее так благополучно гробили долгие годы, что с трудом верится в существование.
Гость
24 августа 2024, 20:56
Управлять автобусом паз как и УАЗ намного сложнее чем пальцем тыкать в экране
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