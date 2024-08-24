Четверо в тяжелом состоянии: 12 человек пострадали в ДТП с автобусом на новосибирской трассе

Среди пострадавших шестеро детей Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области











Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом, который вылетел в кювет в Черепановском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области.

По уточненным данным ведомства, в аварии пострадали 12 человек, в том числе шестеро детей в возрасте от 1 года до 16 лет. Всех пострадавших доставили в Черепановскую центральную районную больницу.

— Госпитализированы восемь человек: четверо пострадавших, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии, четыре человека – в состоянии средней степени тяжести. Еще четыре человека будут лечиться амбулаторно, — сообщили в Минздраве Новосибирской области.

В Черепаново для помощи пострадавших работают анестезиолог-реаниматолог и нейрохирург областной больницы.

Решается вопрос о возможности эвакуации пациентов в областную больницу санитарной авиацией.

После аварии Следователи и полиция возбудили два уголовных дела. Прокуратура Новосибирской области сообщила, что водитель автобуса не справился с управлением.