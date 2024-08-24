«Эвакуировали вертолетом»: альпиниста из Новосибирска спасли в Красноярском крае — видео

Пострадавшего доставили в Абакан Источник: ГУ МЧС России по Красноярскому краю











В Красноярском крае спасатели эвакуировали пострадавшего альпиниста. О произошедшем сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, инцидент случился накануне в природном парке Ергаки. Альпинист серьезно пострадал во время тренировок по скалолазанию.

— Для его эвакуации был направлен вертолет Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России со специалистами Южно-сибирского поисково-спасательного отряда на борту, — сообщили в ведомстве.

Пострадавшего забрали спасатели и доставили в Абакан. Там его передали сотрудникам скорой помощи.

В МЧС опубликовали видео с места работ Источник: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Информация о происшествии также появилась в группе Томской федерации альпинизма во «ВКонтакте». В ней заявили, что инцидент случился на пике Звездный, пострадавшим оказался житель Новосибирска.

— 23 августа примерно в 12:30 на пике Звездный на маршруте 3Б произошел срыв лидера в группе СП, — сказано в сообщении. — С сотрясением головы и переломом ребер (диагноз предварительный) был спущен вниз, перенесен на акье силами сборов ТФА (Томской федерации альпинизма, — прим.ред) к озеру Светлому.

В сообщении также сказано, что мужчину передали в вертолет МЧС, он находится в больнице Абакана.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю не смогли подтвердить НГС данные о том, что пострадавшим оказался житель Новосибирска.

В предыдущих постах группы сказано, что в середине августа на озере Светлом в Ергаках стартовали сборы Томской федерации альпинизма. В них участвуют 56 человек из разных регионов, в том числе Новосибирска, Кемерово, Москвы и других.