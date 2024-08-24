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Происшествия «В зону попали 11 населенных пунктов»: на Алтае произошло землетрясение

«В зону попали 11 населенных пунктов»: на Алтае произошло землетрясение

Инцидент случился в Республике Алтай

4 583
14 комментариев

Землетрясение произошло в Улаганском районе

24 августа в Республике Алтай произошло землетрясение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, инцидент случился в 13:04 в Улаганском районе. Сила сейсмособытия в эпицентре составила 3,6 балла.

— В пятидесятикилометровую зону попали 11 населенных пунктов. Местным населением толчки не ощущались, — уточнили в ведомстве.

Погибших и пострадавших нет

В сообщении сказано, что в результате произошедшего погибших и пострадавших нет. Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, магнитуда землетрясения составила 3,6, интенсивность в эпицентре — 4,3.

В июле недалеко от Рубцовска Республики Алтай зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составила 3,1 балла.

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Землетрясение Республика Алтай МЧС Сейсмическая активность
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Комментарии
14
Марго. Вредная
24 августа 2024, 15:50
Зачем писать о толчках, которые местное население не ощущает. Будут сильные толчки - сообщите. Будем собирать тревожный чемоданчик.
14314447
24 августа 2024, 15:45
Слабовато однако будет.
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