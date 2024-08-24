«В зону попали 11 населенных пунктов»: на Алтае произошло землетрясение

Землетрясение произошло в Улаганском районе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











24 августа в Республике Алтай произошло землетрясение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, инцидент случился в 13:04 в Улаганском районе. Сила сейсмособытия в эпицентре составила 3,6 балла.

— В пятидесятикилометровую зону попали 11 населенных пунктов. Местным населением толчки не ощущались, — уточнили в ведомстве.

Погибших и пострадавших нет Источник: ГУ МЧС России по Республике Алтай











В сообщении сказано, что в результате произошедшего погибших и пострадавших нет. Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, магнитуда землетрясения составила 3,6, интенсивность в эпицентре — 4,3.

В июле недалеко от Рубцовска Республики Алтай зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составила 3,1 балла.