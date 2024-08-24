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Происшествия «Угол скоро будет висеть в воздухе»: у пятиэтажки в центре Новосибирска обвалился грунт — видео

«Угол скоро будет висеть в воздухе»: у пятиэтажки в центре Новосибирска обвалился грунт — видео

По словам местной жительницы, это произошло после дождей

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5 комментариев

Проблема возникла рядом с жилой пятиэтажкой по улице Фрунзе, 23

Жительница Новосибирска заявила об обвале грунта вблизи дома на улице Фрунзе. По ее словам, инцидент случился несколько дней назад — она прислала редакции НГС видео последствий.

Проблема возникла рядом с жилой пятиэтажкой на улице Фрунзе, 23 в Центральном районе.

— Посмотрите, после дождей обвалился грунт прям у самого угла дома. И обвалился с этой стороны, — говорит сибирячка на видео. — Плита асфальтового покрытия, а на нем лежала куча щебня, — она тоже вся спустилась вниз. Забор, который стоял, теперь просто валяется, задевает трубу металлическую. Угол дома уже скоро будет висеть в воздухе, — говорит автор видео.

Произошедшее сибирячка назвала катастрофой

Женщина объяснила, что сняла видео 23 августа, грунт обвалился после дождей во вторник или среду. Незадолго до этого, по ее словам, рядом с домом на теплотрассе проходили работы.

— Они ведутся уже третью неделю, непонятно по какому графику. Разрыть разрыли, но ремонта не видно. Жители дома написали в прокуратуру, — рассказала читательница НГС. — Со стороны Фрунзе прям под домом всё раскопано, со стороны Семьи Шамшиных — по дороге.

Землю со стороны улицы Фрунзе раскопали

Сибирячка прислала редакции НГС решение комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности от 11 июля 2024 года. В нем сказано, что теплосеть находится в аварийном состоянии — речь идет об участке на улице Державина, 42 до Крылова, 34/1 на улице Семьи Шамшиных. Рядом с этим отрезком и находится пятиэтажный дом.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области НГС объяснили, что сообщения о происшествии поступали. Надзорное ведомство организовало проверку. Корреспондент НГС также обратился в пресс-службу СГК с просьбой прокомментировать ситуацию.

На сайте «Мой Новосибирск» указано, что 22 августа в доме на улице Фрунзе, 23 произошло аварийное отключение горячего водоснабжения. Оно продлится до 25 августа из-за устранения дефекта.

В прошлом году в Новосибирске в пятиэтажном доме частично обвалилась лестница.

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Обвал СГК Прокуратура Новосибирск Теплосеть
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Комментарии
5
боец РККА
24 августа 2024, 13:14
Угол скоро будет висеть в воздухе - да и икс с ним
Гость
24 августа 2024, 12:53
Губернатория ждет
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