Глубина около 4 метров: новосибирец свалился в траншею и повредил ногу — видео спасения

На место выезжали спасатели Источник: «Спасатели МАСС»/t.me











В Новосибирске 30-летний мужчина упал в траншею и получил травму ноги. Об этом сообщили в телеграм-канале спасателей МАСС 24 августа.

Инцидент случился сегодня ночью на улице Автогенная. По информации спасателей, глубина траншеи составила около 4 метров.

— Спасатели наложили транспортную шину и при помощи альп снаряжения подняли мужчину на поверхность, где передали его бригаде врачей скорой помощи, — сказано в сообщении.

Инцидент случился ночью Источник: «Спасатели МАСС»/t.me

В телеграм-канале опубликовали видео с места произошедшего. На кадрах видно, как несколько спасателей спускаются вниз, чтобы помочь мужчине.