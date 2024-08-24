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Происшествия Глубина около 4 метров: новосибирец свалился в траншею и повредил ногу — видео спасения

Глубина около 4 метров: новосибирец свалился в траншею и повредил ногу — видео спасения

Мужчину передали врачам скорой помощи

2 026
11 комментариев

На место выезжали спасатели

В Новосибирске 30-летний мужчина упал в траншею и получил травму ноги. Об этом сообщили в телеграм-канале спасателей МАСС 24 августа.

Инцидент случился сегодня ночью на улице Автогенная. По информации спасателей, глубина траншеи составила около 4 метров.

— Спасатели наложили транспортную шину и при помощи альп снаряжения подняли мужчину на поверхность, где передали его бригаде врачей скорой помощи, — сказано в сообщении.

Инцидент случился ночью

В телеграм-канале опубликовали видео с места произошедшего. На кадрах видно, как несколько спасателей спускаются вниз, чтобы помочь мужчине.

В середине августа в Новосибирске автомобиль упал в траншею теплотрассы. Водитель пытался уйти от столкновения с грузовиком.

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МАСС Траншея Скорая помощь Новосибирск
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Комментарии
11
Мон@шка60+
24 августа 2024, 09:46
Траншея не была огорожена и обозначена или гражданин был очень нетрезв? Разница принципиальная.
Гость
24 августа 2024, 09:52
Почему не раскрываете тему, что за траншея, как она там появилась, были ли ограждения, кто ответственен?
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