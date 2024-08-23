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Происшествия Ушла из больницы в халате: 57-летняя женщина пропала в Новосибирске

Ушла из больницы в халате: 57-летняя женщина пропала в Новосибирске

Женщина ушла из больницы в ночь на 23 августа

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4 комментария

Евгения Томиленко ушла из больницы на улице Залесского

В Калининском районе Новосибирска пропала 57-летняя Евгения Томиленко. Она исчезла в ночь на пятницу, 23 августа.

Информацию об исчезновении женщина опубликовал поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск».

— Евгения ушла из больницы на Залесского, 6 и на данный момент ничего неизвестно о ее местонахождении, — рассказали НГС волонтеры поискового отряда.

Приметы пропавшей: худощавое телосложение, темные волосы, карие глаза, родинка на верхней губе. В день исчезновения женщина была одета в голубой халат.

Если вам известно о местонахождении пропавшей, то сообщите об этом по телефонам 8–993–026–37–57, 8–953–887–17–77 или 112.

Накануне в городе Обь пропал 18-летний Родион Зырянов. Молодой человек не вернулся домой с прогулки.

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Комментарии
4
280271420
23 августа 2024, 23:31
Счас так лечат в больницах- лучше сбежать, если жить хочешь. В 12 на трикотажной 12- стариков убивают лечением- только в путь. Последний. Знаю, что пишу. У подруги там маму и отчима убили, у меня маму. Резкое ухудшение и все. Типа- так бывает….
Гость
23 августа 2024, 23:22
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