Ушла из больницы в халате: 57-летняя женщина пропала в Новосибирске

Евгения Томиленко ушла из больницы на улице Залесского Источник: «ДоброСпас-Новосибирск», Александр Ощепков / NGS.RU











В Калининском районе Новосибирска пропала 57-летняя Евгения Томиленко. Она исчезла в ночь на пятницу, 23 августа.

Информацию об исчезновении женщина опубликовал поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск».

— Евгения ушла из больницы на Залесского, 6 и на данный момент ничего неизвестно о ее местонахождении, — рассказали НГС волонтеры поискового отряда.

Приметы пропавшей: худощавое телосложение, темные волосы, карие глаза, родинка на верхней губе. В день исчезновения женщина была одета в голубой халат.

Если вам известно о местонахождении пропавшей, то сообщите об этом по телефонам 8–993–026–37–57, 8–953–887–17–77 или 112.

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