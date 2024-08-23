«Получаем то, что есть». Почему заключенные-мусульмане второй раз захватывают российскую колонию и откуда у них оружие

Рассказываем, почему заключенные-мусульмане второй раз захватывают российскую колонию и откуда у них оружие Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В пятницу, 23 августа, заключенные захватили ИК-19 в Волгоградской области. В заложниках оказались сотрудники ФСИН, заседавшие в дисциплинарной комиссии. Есть пострадавшие, их госпитализировали.



Нападение начали как минимум трое заключенных, сообщают в оперативных службах. Как пишет ТАСС, один сотрудник ФСИН убит, предположительно, четверо находятся в заложниках. По информации СМИ, также мог быть взят в заложники начальник волгоградской ИК-19 Андрей Девятов. По другим данным, главе колонии удалось сбежать и сейчас он находится в реанимации. В итоге снайперы Росгвардии ликвидировали четырех бунтовщиков.

MSK1.RU поговорил с секретарем ОНК Москвы Игорем Мельниковым, чтобы выяснить, как мог произойти захват и откуда у бунтующих заключенных оружие и телефоны с выходом в интернет, через которые они транслируют происходящее в ИК-19.

Во всём виновата система?

По словам секретаря ОНК Москвы Мельникова, в последнее время в колониях строгого режима стало больше жалоб со стороны заключенных. Эксперт связывает это с тем, что система ФСИН до сих пор остается «непрозрачной».

— Не соблюдаются права, но заставить [сотрудников ФСИН] делать это практически невозможно. Из-за этого мы видим увеличение количества подобных инцидентов — захват заложников в ростовском СИЗО, ряд бунтов в колониях, — говорит Мельников.

К сожалению, из-за закрытости системы ФСИН растет уровень коррупции, растет проблема несоблюдения прав человека. В итоге мы получаем то, что есть. Игорь Мельников, секретарь ОНК Москвы

Выясняется, что в некоторых колониях можно за деньги пронести холодное оружие, как это было в СИЗО-1 в Ростовской области. В итоге мы получаем обозленных на несоблюдение прав заключённых с опасными предметами, которые могут либо попытаться сбежать, либо попытаться физически противостоять администрации, — объясняет он.

Примечательно, что после инцидента в СИЗО Ростовской области руководство волгоградской ИК-19 отчитывалось, что у них и так всё в порядке и дополнительных проверок не будет.

Накануне захвата заложников молодые сотрудники ИК-19 приняли присягу Источник: УФСИН России по Волгоградской области











Охрана колонии не вооружена

Захват заложников происходил во время дисциплинарной комиссии. На этом собрании руководство решает вопрос о заключении осужденного в ШИЗО или поощрении его, объяснил Мельников.

— Дисциплинарная комиссия, куда приводят заключенных, решает, вынести наказание или наоборот сказать, что осужденный невиновен. Но второе — большая редкость. Обычно подтверждают, так сказать, виновность и отправляют в ШИЗО. Там собирается руководство учреждения, — рассказывает секретарь ОНК.

Эксперт подчеркнул, что на территории режимного объекта стрелкового оружия у сотрудников нет. Максимум — дубинки.

— Некоторые говорят, мол, проблема с охраной, но она и не могла быть вооруженной. Другой вопрос, что существуют определенные правила конвоирования. Когда заключенных ведут из точки А в точку Б, должно быть не менее трех сотрудников на человека. Скорее всего, это не соблюдалось, потому что нет стольких сотрудников, — говорит Мельников.

Автоматчики на вышках могут стоять, но именно внутри корпусов сотрудники передвигаются без оружия. Игорь Мельников, секретарь ОНК Москвы

Что грозит бунтовщикам



Заключенными, устроившими бунт, являются Хусинов Темур 1995 года рождения, Наврузи Рустамчон 2001 года рождения, Тошов Назирчон 1995 года рождения и Тошев Рамзидин 1995 года рождения, сообщает Baza. Последние трое отбывали наказание за попытку сбыта наркотиков. Хусинов же — за тяжкие телесные повреждения.

Познакомились трое мусульман в колонии. В ИК-19 попадают те заключенные, которые совершили преступление впервые.



Издание Baza опубликовало видео, на котором преступники заявляют о своей принадлежности к «Исламскому государству» (признано террористической организацией и запрещено в России). По данным МК, они потребовали автомобиль, четыре автомата и освобождения земляков из ШИЗО.

— Радикалы они или нет, это предстоит выяснить. Но налицо я вижу уже, что должно быть возбуждено еще одно уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ — против должностных лиц. — Прим. ред.). Скорее всего, именно халатность, а, возможно, еще и коррупция какая-то привела к тому, что это произошло на территории учреждения. Такая ситуация, — говорит секретарь ОНК Мельников.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 4 статьи 206 УК РФ (Захват заложника), части 3 статьи 321 УК РФ (Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, заявили в СК.

Колонию ожидает сразу несколько проверок. Туда направили сотрудников центрального аппарата ФСИН. Также ИК проверят местная прокуратура и Следственный комитет. Если бы бунтовщики выжили, им бы грозило пожизненное.

