«Как можно творить такое, говоря священные слова "Аллах акбар"?» Муфтий Волгоградской области — о захвате колонии радикалами

Заключенные колонии ИК-19 в Волгоградской области взяли в заложники сотрудников ФСИН: есть убитые и раненные. Всё произошло во время заседания дисциплинарной комиссии.



Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, четверых сотрудников ФСИН с тяжелыми ранениями доставили в больницу. Однако другие силовики по-прежнему остаются в заложниках.



По данным СМИ, в захвате исправительного учреждения подозревают как минимум трех заключенных — уроженцев Средней Азии. Их личности уже установлены. Их связывают с исламскими радикальными течениями. Также сообщалось о том, что на место переговоров с предполагаемыми захватчиками прибыл председатель Духовного управления мусульман Волгоградской области Ильяс Биктимиров.



Тем не менее в разговоре с MSK1.RU Биктимиров рассказал, что пока только выезжает в Суровикино. На месте же находится его помощник из Суровикино. Также муфтий Волгоградской области резко осудил мусульман, подозреваемых в захвате ИК-19.



— Я выезжаю из другого региона. А там [около ИК-19] сейчас мой помощник из Суровикино. Я уже сотрудникам его номер дал, он сам свою готовность к переговорам подтвердил, — сообщил муфтий Биктимиров MSK1.RU. — Считаю происходящее провокацией. Ислам категорически запрещает убивать людей.

