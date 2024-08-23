НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+23°

пасмурно, без осадков

ощущается как +24

1 м/c,

вос.

 742мм 53%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,29
EUR 101,62
Барная столица Сибири
100 новосибирцев судятся с СГК
Выгодно ли платить по QR-коду
Школьные поборы
Необычные ученики в школах
Мы в Telegram
Происшествия Захват колонии в Волгограде Захватчики требуют вертолет и деньги, к ним едет имам: что известно о ситуации в волгоградской колонии

Захватчики требуют вертолет и деньги, к ним едет имам: что известно о ситуации в волгоградской колонии

ИК-19 ждет серьезная проверка после происшествия

1 480
29 комментариев
Колонию проверит сразу несколько ведомств

Заключенные захватили ИК № 19 строгого режима в Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии. Среди сотрудников исправительного учреждения есть убитые и раненые. Захватчики выдвинули свои требования. Рассказываем всё, что известно к этому часу.

Кто устроил захват?

Захватившие заложников в Волгоградской колонии по неподтвержденным данным являются членами террористического и запрещенного «ИГ» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Предполагаемыми заключенными, устроившими бунт, являются Хусинов Темур 1995 года рождения, Наврузи Рустамчон 2001 года рождения и Тошев Рамзиндин 1995 года рождения, сообщает Baza. Большинство из них отбывает наказание за попытку сбыта наркотиков. Хусинов же отбывает наказание за тяжкие телесные повреждения.

Они потребовали предоставить им вертолет и два миллиона долларов. В случае преследования они пообещали убить заложников.

Кто в заложниках?

На видео с места происшествия несколько человек на полу, у них связаны руки. По неподтвержденным данным, некоторые смогли сбежать.

Предварительно, один человек погиб, заявили в управлении СК. Четверо пострадавших доставлены в Суровикинскую ЦРБ.

По данным СМИ, при захвате колонии пострадали ее начальник Андрей Девятов, сотрудники Роман Пономарев, Юрий Маврин, Алексей Лыгин и заключенный Александр Бойко.

Над местом происшествия заметили вертолеты санавиации. Вероятно, они прибыли, чтобы забрать пострадавших.

Что говорят силовики и власть?

ФСИН России подтвердила информацию о захвате заложников. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о создании оперативного штаба по их освобождению. О происшествии доложили президенту России Владимиру Путину.

Колонию ожидает сразу несколько проверок. Туда направили сотрудников центрального аппарата ФСИН. Также ИК проверит местная прокуратура и Следственный комитет. Также в ИК едет имам, он хочет вступить в переговоры с захватчиками.

ПО ТЕМЕ
Колония Заложники Захват Требование Имам
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
29
Татьяна 53
23 августа 2024, 20:35
"Колонию ожидает сразу несколько проверок" толку от этих проверок, вот только недавно была проверка в Ростовской колонии
281039012
23 августа 2024, 19:53
ну если проверка, можно спать спокойно,
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Тают во рту»: хозяйки делятся рецептами нежных котлет и очень вкусного торта из кабачков
Наталья Тихомирова
жительница Кургана
Мнение
«Моя обида не только моя»: журналистка НГС — о том, как Горный Алтай становится недоступным для сибиряков
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Мнение
«Вам звонят из горсуда»: мошенники придумали новый хитрый способ выманить деньги
Петр Волосников
юрист
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Рекомендуем
Знакомства

m-1989,56

Александра,43

Никита,23

NIK,39

Леха,44

позывной Гном,51

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление