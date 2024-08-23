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Происшествия «Волк и семеро козлят». Овчарка вырвалась на самовыгул на Шлюзе и накинулась на скот и людей

«Волк и семеро козлят». Овчарка вырвалась на самовыгул на Шлюзе и накинулась на скот и людей

Остановить злобного хищника помогли соседи

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12 комментариев

Нападение произошло 22 августа

В Советском районе Новосибирска овчарка на самовыгуле едва не убила козлят, она также нападала на людей. Информация о происшествии опубликована в сообществе «Новосибирск. Шлюз» в социальной сети «Вконтакте».

Инцидент произошел вечером в минувший четверг, 22 августа. Как пишет автор поста в сообществе, две собаки, среди которых крупная овчарка и еще одна собака небольшого размера, регулярно гуляют по частному сектору на улице Вахтангова. Накануне овчарка напала на маленьких козлят пожилой женщины. Животные в момент происшествия находились под присмотром владелицы на улице.

— Овчарка нанесла козленку множественные рваные раны. Когда попытались защитить козлят, овчарка начала нападать на людей. Если бы не вмешательство соседей, собака убила бы козлёнка, — утверждает автор поста.

После инцидента местные жители не стали вызывать полицию. Автор поста также утверждает, что хозяева собак проживают в многоэтажке на Вахтангова, но не следят за своими питомцами.

Корреспондент НГС попытался связаться с автором поста о нападении через социальную сеть «Вконтакте», чтобы уточнить детали произошедшего. Женщина прочитала сообщения журналиста, но оставила их без ответа.

Корреспондент НГС также обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать, будет ли проведена проверка по факту нападения собаки на людей и животных. В ведомстве пообещали предоставить информацию позже.

Ранее жительница Кировского района заявила о нападении на нее бойцовской собаки. Агрессивный пес гулял без намордника, полиция проводит проверку.

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Новосибирск Нападение собаки Микрорайон Шлюз
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Комментарии
13
Nafanya
23 августа 2024, 18:25
Заколебали уже эти нерадивые хозяева животных на самовыгуле. Ладно ещё, когда кошки самовыгуливаются, а вот когда собаки... И не только в частном секторе. :/
Гость
23 августа 2024, 18:18
Камня или палки не нашлось?
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