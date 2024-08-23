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Происшествия Освещение на участке есть. СГК — о шести машинах, влетевших в блоки на Немировича-Данченко

Освещение на участке есть. СГК — о шести машинах, влетевших в блоки на Немировича-Данченко

Неделю назад на этом же участке две машины упали в яму

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10 комментариев

Авария произошла ночью, в ДТП никто не пострадал

В СГК отреагерировали на аварию, которая произошла на улице Немировича-Данченко в Новосибирске. Ночью шесть машин влетели в бетонные блоки, которыми огородили место работ на теплосетях.

Как сообщили в пресс-службе СГК, на участке подрядчик компании проводит благоустройство после ремонта на теплосетях. В его обязанность входит установка освещения, ограждений и дорожных знаков.

— По нашей информации, эти условия были соблюдены. Выясняем обстоятельства происшествия. Обращений от участников ДТП пока не получали, — сообщили НГС в СГК.

При этом очевидцы уверяют, что освещения на блоках нет. Один самых опасных участков — проезд с улицы Римского-Корсакова, потому что ограждение стоит прямо под фонарем, если едет еще и встречный автомобиль, то все бликует. Блоки, уверяют автомобилисты, невидно. В аварии из шести машин никто не пострадал, отметили в Госавтоинспекции.

В СГК также отметили, что сейчас в городе ремонтируют теплосети на многих участков, большая часть коммуникаций проходит под дорогами, поэтому обойтись без перекрытий не получится. Водителей просят соблюдать скоростной режим и обращать внимание на знаки.

Неделю назад на этом же участке две машины свалились в яму.

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ДТП Авария Машина Автомобиль СГК Бетонные блоки
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Комментарии
11
С левого берега
23 августа 2024, 12:47
Где эти шарики с лампочками как обычно устанавливают, где, СГК?
Домовёнок Кузя
23 августа 2024, 12:39
Так носиться не надо, а ездить по правилам. Да и дистанцию соблюдать. Тогда и аварий в разы меньше будет. А освещение там действительно есть и его достаточно, сам не раз проезжал.
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