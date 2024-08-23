Освещение на участке есть. СГК — о шести машинах, влетевших в блоки на Немировича-Данченко

В СГК отреагерировали на аварию, которая произошла на улице Немировича-Данченко в Новосибирске. Ночью шесть машин влетели в бетонные блоки, которыми огородили место работ на теплосетях.
Как сообщили в пресс-службе СГК, на участке подрядчик компании проводит благоустройство после ремонта на теплосетях. В его обязанность входит установка освещения, ограждений и дорожных знаков.
— По нашей информации, эти условия были соблюдены. Выясняем обстоятельства происшествия. Обращений от участников ДТП пока не получали, — сообщили НГС в СГК.
При этом очевидцы уверяют, что освещения на блоках нет. Один самых опасных участков — проезд с улицы Римского-Корсакова, потому что ограждение стоит прямо под фонарем, если едет еще и встречный автомобиль, то все бликует. Блоки, уверяют автомобилисты, невидно. В аварии из шести машин никто не пострадал, отметили в Госавтоинспекции.
В СГК также отметили, что сейчас в городе ремонтируют теплосети на многих участков, большая часть коммуникаций проходит под дорогами, поэтому обойтись без перекрытий не получится. Водителей просят соблюдать скоростной режим и обращать внимание на знаки.
Неделю назад на этом же участке две машины свалились в яму.