Неба не видно из-за дыма, повсюду бурлит лава. В Исландии случилось мощное извержение вулкана — кадры

Лава вытекает с высокой скоростью Источник: TabZ / X

На юго-западе Исландии рядом с городом Гриндавик случилось мощное извержение вулкана Сундхнукур, сообщает телеканал RUV. На месте ЧП образовалась трещина длиной более четырех километров, откуда вытекает лава.

Источник: ruv.is











Источник: ruv.is











Источник: ruv.is











Источник: ruv.is











Жителей ближайшего района эвакуировали. В ночь на 23 августа в городе объявили чрезвычайное положение. Скорость вулканической магмы высока: поток лавы составляет две тысячи кубических метров в секунду. Большая часть лавы течет на восток и север.

Туристы сняли видео из самолета, борт следовал из Лондона Источник: ruv.is

Сейчас главные опасения властей вызывает то, что поток может достигнуть трубопровода холодной воды. Тогда местные могут остаться без воды.

Источник: ruv.is











Источник: ruv.is











Источник: ruv.is











Источник: ruv.is











Источник: ruv.is











Источник: ruv.is









