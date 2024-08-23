«Сильный ветер и дождь»: самолет из Новосибирска внезапно сел в Екатеринбурге из-за бури на Южном Урале

Самолет не смог сесть в аэропорту Челябинска Источник: читательница E1.RU











Самолет авиакомпании S7, следующий из Новосибирска в Челябинск, совершил посадку в Екатеринбурге. О случившемся Е1.RU рассказала одна из пассажирок. Девушка сообщила, что судно улетело в другой город в последний момент, во время посадки.

— Объявили, что садимся, начали снижаться, почти сели, но были дождь и ветер, — рассказала читательница E1.RU. — Пилот объявил, что по метеоусловиям — сильный ветер и дождь — сесть не можем.

Вид из иллюминатора после прибытия в Екатеринбург — в городе сухо Источник: читательница E1.RU











Сейчас пассажиры находятся в Екатеринбурге, где на данный момент дождя нет.



— Говорят, что будет дозаправка и ждем указаний, — сообщила пассажирка.

