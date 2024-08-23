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Происшествия «Сильный ветер и дождь»: самолет из Новосибирска внезапно сел в Екатеринбурге из-за бури на Южном Урале

«Сильный ветер и дождь»: самолет из Новосибирска внезапно сел в Екатеринбурге из-за бури на Южном Урале

Воздушное судно должно было приземлиться в Челябинске

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Самолет не смог сесть в аэропорту Челябинска

Самолет авиакомпании S7, следующий из Новосибирска в Челябинск, совершил посадку в Екатеринбурге. О случившемся Е1.RU рассказала одна из пассажирок. Девушка сообщила, что судно улетело в другой город в последний момент, во время посадки.

— Объявили, что садимся, начали снижаться, почти сели, но были дождь и ветер, — рассказала читательница E1.RU. — Пилот объявил, что по метеоусловиям — сильный ветер и дождь — сесть не можем.

Вид из иллюминатора после прибытия в Екатеринбург — в городе сухо

Сейчас пассажиры находятся в Екатеринбурге, где на данный момент дождя нет.

— Говорят, что будет дозаправка и ждем указаний, — сообщила пассажирка.

В ближайшие сутки на Южном Урале прогнозируют ухудшение погоды: сильные дожди, ливни, грозы и град. В Госавтоинспекции региона в четверг, 22 августа, рекомендовали водителям отложить дальние поездки, а если планы не перенести, то быть очень осторожными на мокрых дорогах.

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