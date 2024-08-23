«Такой хороший мальчик был». Репортаж из поселка дачников, где нашли тело 14-летнего подростка, над которым надругался отчим

Отчим мальчика задержан, его обвиняют по ст. 132 УК РФ Источник: пресс-служба следкома Алтайского края











14 августа в следкоме Алтайского края сообщили, что в СНТ «Прогресс» в Барнауле нашли тело 14-летнего подростка. По версии следкома, накануне над ним надругался 23-летний отчим. Корреспондент NGS22.RU приехала в садоводство и поговорила с людьми, которые знают семью, чтобы понять, почему произошла такая жуткая трагедия, можно ли было ее не допустить?



Подумали, что слухи

Такси останавливается прямо посреди дороги. Мы в центре СНТ «Прогресс», от Барнаула полчаса на машине. Небольшая пешеходная тропинка, по сторонам — пути для проезда. По краям дома с покосившимися заборчиками. Мало у кого бетонный, чаще из сетки или дерева. Недавно прошел дождь, и идти по мягкой грязи не так просто — обувь катится.



Вокруг ни души — все еще на работе. Позже дачники рассказали, что тех, кто живет здесь весь летний сезон, не так много. Женщина средних лет, в ограде которой грозно лает бигль, рассказывает, она в отпуске и отдыхает на даче — о трагедии только читала.



Дороги в СНТ не очень подходят для долгих прогулок Источник: Анна Кабанова / NGS22.RU











— Да, ужас! Вчера в «Телеграме» смотрю, убийство какое-то. Но мне показалось сначала, что это не у нас. У нас тут тихо, и вот почти тупик.



Тут подходит еще одна соседка (представляться она не захотела) — о происшествии читала в соцсетях и сначала даже не поверила. От старшей по СНТ информации не было, поэтому некоторые владельцы участков решили, что посты о жутком эпизоде со смертью ребенка лишь чьи-то сплетни.



— Мы тут особо ни с кем не общаемся. С одной стороны от меня медики, знаю, живут. У меня тут второй год дача, но особо каких-то гулянок не было, чтобы с кем-то познакомиться близко.



Иду дальше по тоненькой тропинке через тупик — встречаю женщину с корзинкой и спрашиваю ее по поводу случившегося. Незнакомка тут же меняется в лице и быстро уходит, отрезая: «Нет-нет, ничего не знаю».



На некоторых участках еще идет стройка Источник: Анна Кабанова / NGS22.RU











Спустя полчаса блужданий выхожу на дорогу. Еще одна женщина средних лет смотрит на меня из-за калитки настороженно и признается:



— Нет, я сюда только приехала, дачу купила, никого не знаю. Вот у него спросите, — и указала на пожилого мужчину через два дома.



Он ответил, что не в курсе трагедии и ничего не читал.



Много где тропинки сильно заросли Источник: Анна Кабанова / NGS22.RU











«Кажется, она его не любила совсем»

NGS22.RU удалось найти соседей семьи. Вот что рассказывает наша собеседница:



— Знаю их давно, наверное, лет десять уже. Мы купили дом после пожара, строились. Ну и они рядом. Среднего достатка были, а потом всё под откос пошло: запили, загуляли. Последние года три вообще дом забросили. Т. уже ранее была замужем, у нее есть еще дочь. Сейчас девушке 18 лет, и она беременна. В январе примерно Т. встретила нового мужа этого, молодого. В марте они поженились. Она зарабатывала плетением косичек, а он грузчиком через объявления.



Владелица дачи утверждает, у мамы с 14-летним сыном были непростые отношения.



— У ребенка, насколько я знаю, была задержка развития. Им заниматься надо было, чего она не делала. Во время стройки, когда между нашими дворами не было забора, я видела, как Т. бьет сына по голове и орет. Мне кажется, она его никогда не любила.



Ближе к концу садоводства дороги уже получше, но машины со страшным звуком едут по щебню Источник: Анна Кабанова / NGS22.RU











Местные, знакомые с семьей, в версию с тем, что подросток наложил на себя руки, не верят. Они думают, что мальчика убил его 23-летний отчим, судимый за наркотики. Однако официального подтверждения, что это было убийство, нет.



— Семья, если я правильно помню, состояла на учете в социальных органах. Мое мнение: Т. прекрасно знала, что делает ее муж. Тем более ребенок был такой... по нему всё было видно. Например, учебу он с трудом, но тянул. И, если что-то не получалось, психовал. Когда его что-то беспокоило, это было понятно.



Жительница СНТ «Прогресс» рассказала, что 14-летнего школьника похоронили в Алейске — оттуда родом его мать.



— Мы поехали в морг попрощаться. Знаете, даже мужики плакали, так страшно это всё. Такой хороший мальчик был: добрый и старательный.



В будний день людей в СНТ мало, и улицы пустуют Источник: Анна Кабанова / NGS22.RU











Еще один собеседник NGS22.RU видел мать мальчика, когда она обнаружила тело:



— В тот день я услышал дикий крик женщины. Подумал, что-то случилось. Может быть, она упала, сломала что-то. Как раз дождь лил. Смотрю, двое мужиков к ней пошли. Через минут десять или меньше скорая подъехала, а потом полиция. Женщина минут 30 так же стояла и орала.



Что произошло

Первые сообщения о том, что в СНТ «Прогресс» нашли тело подростка с признаками насильственной смерти, появились 13 августа днем. Но официальный комментарий регионального следкома по случившемуся опубликовали лишь на следующий день.



В пресс-релизе ведомства говорится, что тело мальчика нашли в дачном домике. По версии следствия, он наложил на себя руки после надругательства со стороны отчима, который старше пасынка всего на 9 лет.



Уточняется, что он ранее был неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков.



— Накануне трагедии мужчина совершил в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера, — уточняют в ведомстве.



По версии следствия, мальчик наложил на себя руки после надругательства со стороны отчима, который сам похож на подростка Источник: пресс-служба следкома Алтайского края











Отчим мальчика задержан, его обвиняют по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Следователи направили ходатайство о заключении под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства несовершеннолетнего). Преступление расследует отдел по особо важным делам.



На кадрах, которые предоставили в следкоме, молодой мужчина показывает оперативникам место, где всё произошло: вокруг зеленые заросли и водоем. Найти его не так просто. Местные знают про «болото», но точно не в курсе, где оно.



«Он осознал, насколько не нужен матери». Мнение психолога

Мы попросили психолога рассказать, почему в этой семье жестокое обращение отчима стало нормой. И почему сами матери ведут к своим детям палачей, делая вид, что ничего не происходит. Неужели ребенок не главнее? Как обезопасить себя от появления монстра в семье?



— Не нужно торопиться с переездом к человеку, когда у тебя есть ребенок. Сначала нужно посмотреть, как мужчина с ним контактирует. Нужно узнать побольше про историю его жизни. Как в старой пословице: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Если избранник вас ни с кем не знакомит, даже если он из другого города приехал, это странно. И означает, что он от вас может что-то скрывать, не хочет, чтобы вы узнали о нем какую-то информацию. Это, безусловно, опасно, — объясняет Наталья Панфилова, психолог-консультант психологического центра «Счастливая семья».



По словам специалиста, когда в дом приходит отчим, первое, за чем нужно наблюдать, — реакции детей.



— Если ребенок стал замкнутым, напряженным, нужно сразу выяснить, что произошло. Связано ли это с отчимом, с его появлением. Потому что, конечно, у детей могут быть переживания, связанные со школой, сверстниками. Очень многое здесь зависит от контакта матери с сыном или дочкой.



На вопрос о том, почему женщина выбирает неблагополучного партнера, специалист отвечает так:



— Семейный сценарий — штука очень коварная. Тот, у кого он был благополучный, смотрит со стороны и думает: «Какой ужас, как так можно?» А человек, выросший в деструктивной семье, привыкает много к чему. И это рождает повторение неконструктивных сценариев. Если у этой женщины было так, то она внутреннее готова к тому, что ее избранник будет неидеальным, мягко говоря. Такие люди цепляются за всё, что может им доставить хоть какое-то удовольствие. Как в песне: «Я его слепила из того, что было». Сколько раз я слышала: «Этот у меня пьет, но хотя бы меньше, чем предыдущий». Если человек жил в аду, то даже небольшое улучшение уже счастье. А расставаться со своей мечтой, сказкой, которую ты себе придумала, очень тяжело.



Причины трагедии тоже напрямую связаны с поведением матери.

