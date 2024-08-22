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Происшествия Не вернулся домой с прогулки: под Новосибирском пропал 18-летний юноша

Не вернулся домой с прогулки: под Новосибирском пропал 18-летний юноша

Местонахождение молодого человека неизвестно с 21 августа

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5 комментариев

К поиску сибиряка подключились волонтеры

Под Новосибирском в СНТ «Вишенка» Томашевского сельсовета пропал 18-летний Родион Зырянов. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение молодого человека неизвестно с 21 августа.

— Вечером молодой человек не вернулся домой в СНТ, с тех пор его местонахождение неизвестно, — пояснили в «ЛизаАлерт».

Приметы Родиона: рост — 180 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые. В момент пропажи был одет в темно-синюю кофту с бело-зеленым узором на рукавах, синие шорты, кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, то свяжитесь с «ЛизаАлерт» по телефону 8 800 700–54–52 или позвоните по 112.

В конце июля в Новосибирске пропала 40-летняя женщина. Она не выходит на связь.

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Комментарии
5
Татьяна 53
22 августа 2024, 19:38
Пусть найдётся и с ним всё было хорошо.
урлулуу
22 августа 2024, 19:56
Найдется,у друга поди завис,с кем не бывало?
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