Не вернулся домой с прогулки: под Новосибирском пропал 18-летний юноша

К поиску сибиряка подключились волонтеры Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, «ЛизаАлерт»











Под Новосибирском в СНТ «Вишенка» Томашевского сельсовета пропал 18-летний Родион Зырянов. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение молодого человека неизвестно с 21 августа.

— Вечером молодой человек не вернулся домой в СНТ, с тех пор его местонахождение неизвестно, — пояснили в «ЛизаАлерт».

Приметы Родиона: рост — 180 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые. В момент пропажи был одет в темно-синюю кофту с бело-зеленым узором на рукавах, синие шорты, кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, то свяжитесь с «ЛизаАлерт» по телефону 8 800 700–54–52 или позвоните по 112.

В конце июля в Новосибирске пропала 40-летняя женщина. Она не выходит на связь.