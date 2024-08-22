Плохо готовил вертолет к рейсам — новосибирец получил два штрафа за незаконные перевозки на Алтае

Вертолет совершил два полета в июне 2024 года Источник: Западно-Сибирская транспортная прокуратура











Житель Новосибирска организовал незаконные полеты на вертолете в Республике Алтай. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что в июне 2024 года сибиряк летал с аэродрома Барантал в Чемальском районе на вертолете марки Robinson R44. При этом у воздушного судна не было бортовых документов, его готовили к полетам с грубыми нарушениями. Также прокуратура подтвердила, что у новосибирца не было разрешения на перевозку пассажиров.

В отношении сибиряка составили два административных протокола за нарушение правил безопасности использования воздушных судов (ч. 3 и ч.6 ст. 11.5 КоАП РФ). По каждому из них максимальное наказание — штраф до 2,5 тысячи рублей.

Прокуратура также направила иск в суд, чтобы добиться запрета на использование вертолета Robinson R44 для коммерческих перевозок.

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