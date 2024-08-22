ВСУ пытались прорваться в Брянск и атаковали аэродром: как прошла массированная атака на российские регионы

Беспилотники атаковали сразу несколько регионов Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Минувшей ночью сразу в нескольких регионах прозвучали сигналы о ракетной опасности. Над Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Брянской и Курской областями сбили 28 беспилотников. Без разрушений на этот раз не обошлось. Возник мощный пожар на аэродроме. ВСУ не ограничились дронами и снова попытались прорваться на территорию РФ.



— В течение прошедшей ночи уничтожены и перехвачены 28 БПЛА самолетного типа. 13 БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области, 7 — над Ростовской, 4 — над Белгородской, 2 — над Воронежской и по одному — над Брянской и Курской областями, — сообщили в Telegram-канале Минобороны.



Волгоградская область

Жители региона слышали несколько громких хлопков. По данным Shot, ВСУ пытались нанести удар с помощью БПЛА городу Калач-на-Дону. Позже стали появляться видео красного зарева в небе в районе аэродрома в Мариновке.



Информацию об атаке подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.



Пожар в Волгоградской области попал на видео Источник: Волгоград, блокнот Волгоград / T.me

— Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки. Большая часть беспилотников была уничтожена. В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к пожаротушению. Жертв нет, — сообщил Бочаров в Telegram-канале правительства региона.



В аэропорту Волгограда рейсы задерживаются на несколько часов. В Росавиации сообщили, что сейчас действуют ограничения для обеспечения безопасности, пишет РИА Новости.

Брянская область

В этом регионе украинские военные пытались прорваться через границу. Атаку удалось сдержать.



— В ходе боя попытка прорыва предотвращена. Противнику нанесено огневое поражение, — прокомментировал глава Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Также регион пытались атаковать с помощью БПЛА. Обошлось без пострадавших и разрушений.



Курская область

Как сообщил врио главы региона Алексей Смирнов, в небе были замечены не просто беспилотники, а ракеты.



— Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы! Две украинские ракеты и БПЛА самолетного типа уничтожены ночью в небе Курской области, — рассказал Смирнов в Telegram.



Белгородская область

В регионе почти каждый день наносят удар по приграничному городу Шебекино. Эта ночь не стала исключением.



— В результате обстрела ранена женщина. Пострадавшую с минно-взрывной травмой, баротравмой и различными осколочными ранениями ног бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода. В одном коммерческом объекте повреждено остекление, также осколками посечен рядом стоящий легковой автомобиль, — сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



Разрушения в Белгородской области Источник: Настоящий Гладков / T.me











Также под удар попали несколько сёл: Новое, Тишанка, Ясные Зори, Веселая Лопань. Здесь обошлось без жертв. Однако повреждены несколько автомобилей, домов и газопровод.



Ростовская область

Регион пытались атаковать 5 беспилотников. По предварительным данным, обошлось без жертв.



Воронежская область