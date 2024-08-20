«Память о ней будет в наших сердцах»: в Новосибирске умерла молодая спортсменка

Девушка жила в многодетной семье Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске скончалась молодая девушка. О трагедии сообщили 19 августа в группе Новосибирской региональной федерации самбо во «ВКонтакте».

— В нашу семью самбо пришла беда. Мы понесли невосполнимую утрату, — сказано в сообщении. — Трагически ушла из жизни Анна* (имя изменено, — прим.ред), совсем юная, перспективная спортсменка, у которой жизнь только начиналась. Память о ней будет в наших сердцах.

Уточняется, что девушка жила в многодетной семье. В более поздних сообщениях организации ее имя упоминается в различных соревнованиях, связанных с самбо. Последние годы тезка сибирячки представляла Новосибирскую область, ранее — Республику Алтай.

НГС обратился к одному из представителей Новосибирской региональной федерации самбо. Корреспондент также попытался связаться с родственниками погибшей, но на его сообщения не ответили.

Издание «КП-Новосибирск» сообщает, что девушке было 17 лет, она была чемпионкой по самбо и переехала в Новосибирск несколько лет назад из Республики Алтай. По информации издания, до трагедии спортсменка поссорилась с парнем.

Похороны прошли 20 августа в родном селе сибирячки на Алтае.