«Мама дорогая! Глянь, как взрывается!»: как третьи сутки горит нефтебаза в Ростовской области — страшные кадры

Источник: 161.RU

Третьи сутки в Пролетарске Ростовской области полыхает нефтебаза. Ранним утром 18 августа дроны атаковали склад с дизельным топливом. К утру 20 августа пламя распространилось на 10 тысяч квадратных метров. Пожар тушат почти 500 спасателей.



Губернатор региона Василий Голубев сообщил: во время тушения нефтебазы пострадал 41 спасатель. Из них 18 положили в больницу, в реанимации — пятеро.

Капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин заявил: трудно предсказать, сколько будет полыхать нефтебаза. По его словам, остается только ждать, пока горючее полностью не выгорит:



— Какие есть способы тушения? Ну, вы понимаете, по-разному гасят: методом подрыва гасят, в том числе когда создается такая ситуация, когда вал на вал идет, но это когда лесные пожары, а здесь… Я думаю, что здесь локализация идет, выгорание и так далее. Чем больше выгорит, тем больше возможностей уже погасить, локализовать.

Как сообщил нашим коллегам из 161.RU глава Пролетарского района Валерий Горнич, погибших на пожаре нет.