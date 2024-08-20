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Происшествия «Мама дорогая! Глянь, как взрывается!»: как третьи сутки горит нефтебаза в Ростовской области — страшные кадры

«Мама дорогая! Глянь, как взрывается!»: как третьи сутки горит нефтебаза в Ростовской области — страшные кадры

Огонь вспыхнул после атаки БПЛА

1 678
63 комментария

Третьи сутки в Пролетарске Ростовской области полыхает нефтебаза. Ранним утром 18 августа дроны атаковали склад с дизельным топливом. К утру 20 августа пламя распространилось на 10 тысяч квадратных метров. Пожар тушат почти 500 спасателей.

Губернатор региона Василий Голубев сообщил: во время тушения нефтебазы пострадал 41 спасатель. Из них 18 положили в больницу, в реанимации — пятеро.

Капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин заявил: трудно предсказать, сколько будет полыхать нефтебаза. По его словам, остается только ждать, пока горючее полностью не выгорит:

— Какие есть способы тушения? Ну, вы понимаете, по-разному гасят: методом подрыва гасят, в том числе когда создается такая ситуация, когда вал на вал идет, но это когда лесные пожары, а здесь… Я думаю, что здесь локализация идет, выгорание и так далее. Чем больше выгорит, тем больше возможностей уже погасить, локализовать.

Как сообщил нашим коллегам из 161.RU глава Пролетарского района Валерий Горнич, погибших на пожаре нет.

— У нас вообще в Пролетарске тяжелых нет. Есть такие, которые попали под тепловую волну. С ожогами тяжелых у нас нет, — подчеркнул Горнич.

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Комментарии
64
diver
20 августа 2024, 22:55
А капитан первого ранга откуда знает сколько будет гореть сухопутное нефтехранилище?
Почётный гражданин Левосибирска
20 августа 2024, 22:48
Уж третьи сутки Пылают цистерны, Горит под ногами, Ростовская нефть...
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