Новосибирец на Hyundai насмерть сбил женщину на пешеходном переходе — ДТП попало на видео

В Новосибирске момент ДТП, которое произошло 15 августа в Первомайском районе, попал на видео. В тот день Hyundai Solaris насмерть сбил женщину на пешеходном переходе.
Кадры произошедшего опубликовали в паблике «Моя Первомайка» во «ВКонтакте» 20 августа. Судя по всему, авария попала на видеорегистратор.
На кадрах видно, как легковой автомобиль движется по дороге, когда на проезжей части оказывается пешеход. Спустя время машина останавливается у обочины, а человек лежит на другой полосе движения.
Как сообщали в Госавтоинспекции Новосибирска, авария произошла около 07:05 на улице Первомайской.
Мужчина на Hyundai Solaris двигался по улице Аксенова со стороны Баганской, и напротив дома №206 сбил 67-летнюю женщину в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Сибирячка получила травмы, несовместимые с жизнью.
20 августа стало известно, что в Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении молодого парня. По версии следствия, он сбил пешехода в новогоднюю ночь — тот умер в больнице.