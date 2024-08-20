Новосибирец на Hyundai насмерть сбил женщину на пешеходном переходе — ДТП попало на видео

Авария произошла 15 августа Источник: Госавтоинспекция Новосибирска











В Новосибирске момент ДТП, которое произошло 15 августа в Первомайском районе, попал на видео. В тот день Hyundai Solaris насмерть сбил женщину на пешеходном переходе.

Кадры произошедшего опубликовали в паблике «Моя Первомайка» во «ВКонтакте» 20 августа. Судя по всему, авария попала на видеорегистратор.

Сибирячка получила травмы, несовместимые с жизнью. Источник: «Моя Первомайка» во «ВКонтакте»

На кадрах видно, как легковой автомобиль движется по дороге, когда на проезжей части оказывается пешеход. Спустя время машина останавливается у обочины, а человек лежит на другой полосе движения.

Как сообщали в Госавтоинспекции Новосибирска, авария произошла около 07:05 на улице Первомайской.

Мужчина на Hyundai Solaris двигался по улице Аксенова со стороны Баганской, и напротив дома №206 сбил 67-летнюю женщину в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Сибирячка получила травмы, несовместимые с жизнью.