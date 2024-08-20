«Планируют собак запускать». Замдиректора российской школы-интерната пропала в Турции

В Турции пропала замдиректора московской школы-интерната Источник: читатель MSK1.RU











В Турции пропала уехавшая отдыхать москвичка — заместитель директора столичной школы-интерната № 1 для слепых детей Наталья Сомова. Об пропаже 47-летней россиянки MSK1.RU сообщили близкие женщины.

— Она поехала в Мармарис (город в Турции. — Прим. ред.) одна — отдыхать в отель Marmaris Park Hotel. Вчера она должна была вылететь из Турции домой, но с пятницы не выходила на связь, — рассказали MSK1.RU близкие Натальи.

В пятницу вечером туристка прислала семье фотографии с экскурсии на корабле и после этого пропала. В выходные близкие начали беспокоиться и стали активно пытаться выйти с ней на связь.

— Мы начали писать в отель. Отель, получается, утром в понедельник (после просьбы близких проверить. — Прим. ред.) обнаружил, что ее нет в номере. Представитель турагентства, через которое она поехала, начал тоже поднимать тревогу, — объяснила MSK1.RU Ольга, племянница пропавшей Натальи. — Они вызвали полицию и стали выяснять, вернулась ли она с той морской экскурсии.

В итоге вместе с полицией удалось выяснить, что с экскурсии Сомова вернулась. Более того — в субботу около семи утра она, одетая в треники и с сумкой, вышла из отеля. По всей видимости, согласно планам, которыми она делилась со знакомыми и друзьями, она направилась на туристический маршрут — Карийскую тропу, — чтобы перейти через перевал и на водном трамвайчике вернуться в отель.

Источник: читатель MSK1.RU

— Со вчерашнего утра мы ее активно ищем, подключили полицию, жандармерию, все там в курсе, — рассказала племянница Натальи Сомовой.

Вчера уже вечером, ближе к ночи, [полиция] нашла два российских чека, которые были сделаны еще на вылете из Москвы. То есть какой-то след нашли. Ольга, племянница пропавшей Натальи Сомовой

— Сейчас планируется собак туда запускать, но прошло много времени, непонятно, смогут ли собаки найти след. И дроны очень нужны для поиска. Дронов не хватает, и это официальный запрос [местных] властей: они ищут дроны для поиска, — добавила MSK1.RU племянница пропавшей.

Источник: читатель MSK1.RU











Завтра Наталье должно исполниться 48 лет. Она всё еще не выходит на связь с близкими. Пошли 4-е сутки после ее пропажи.

Школа, в которой работает Наталья Сомова, — единственное столичное учреждение, в котором обучаются, воспитываются и реабилитируются дети-инвалиды по зрению. Школа-интернат существует еще с девятнадцатого века, а в настоящее время стала пионером внедрения компьютерной техники для незрячих пользователей и программистов.