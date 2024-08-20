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Происшествия В пробке — детская реанимация: на Октябрьском мосту образовался затор — где еще не проехать

В пробке — детская реанимация: на Октябрьском мосту образовался затор — где еще не проехать

Движение затруднено как на правом, так и на левом берегу города

1 018
5 комментариев

Затор образовался на Октябрьском мосту

Вечером 20 августа на дорогах Новосибирска образовались пробки. По информации сайта 2ГИС, заторы наблюдаются как на левом, так и на правом берегу города.

Так, движение затруднено на Октябрьском мосту в направлении Речного вокзала. Как рассказала читательница НГС Екатерина, в пробке на мосту оказалась детская реанимация.

— Тут мост стоит, и детская реанимация не может проехать. Мигалки слышно уже минут 15. Они потихоньку едут по встречной полосе, — объяснила сибирячка.

Как сообщила читательница НГС, в пробке оказалась детская реанимация.

Заторы на правом берегу Новосибирска образовались на Красном проспекте в районе станции метро «Гагаринская», на улицах Кропоткина, Трикотажная и других. На левом берегу в красный цвет окрасились улицы в том числе Сибиряков-Гвардейцев, Станционная, Хилокская.

Ситуация на дорогах города оценивается в 6 баллов

В начале августа из Новосибирска на Гусинобродском тракте образовалась пробка в 8 километров.

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Комментарии
5
Гость
20 августа 2024, 18:10
сибиряков гвардейцев всегда петухова постоянно достали эти пробки сделайте метро
petriot
20 августа 2024, 18:20
Анамальный день сегодня, пробки весь день, везде! Народ, хватит зависать в телефонах, поехали, ещё снега нет , не скользко!
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