В пробке — детская реанимация: на Октябрьском мосту образовался затор — где еще не проехать

Затор образовался на Октябрьском мосту Источник: читательница НГС Екатерина











Вечером 20 августа на дорогах Новосибирска образовались пробки. По информации сайта 2ГИС, заторы наблюдаются как на левом, так и на правом берегу города.

Так, движение затруднено на Октябрьском мосту в направлении Речного вокзала. Как рассказала читательница НГС Екатерина, в пробке на мосту оказалась детская реанимация.

— Тут мост стоит, и детская реанимация не может проехать. Мигалки слышно уже минут 15. Они потихоньку едут по встречной полосе, — объяснила сибирячка.

Как сообщила читательница НГС, в пробке оказалась детская реанимация. Источник: читательница НГС Екатерина











Заторы на правом берегу Новосибирска образовались на Красном проспекте в районе станции метро «Гагаринская», на улицах Кропоткина, Трикотажная и других. На левом берегу в красный цвет окрасились улицы в том числе Сибиряков-Гвардейцев, Станционная, Хилокская.

Ситуация на дорогах города оценивается в 6 баллов Источник: 2ГИС









