Сибиряк опоздал на рейс и пробрался в отсек для багажа — оказалось, он перепутал самолет

Мужчина перепутал самолеты и чуть не улетел в багаже в Норильск Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В аэропорту Домодедово задержали рейс в Норильск из-за мужчины, который пробрался в багажный отсек, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, инцидент произошел вчера, 19 августа.

Пассажир опоздал на свой рейс авиакомпании S7 в Новокузнецк и решил полететь в багажном отсеке. К тому времени его самолет уже был час, как в полете, но мужчина этого не знал. Он перепутал борт и пробрался в багажный отсек самолета до Норильска.

Mash сообщает, что 41-летнего сибиряка задержали, а самолет проверили с кинологами. В итоге борт в Норильск улетел.

Корреспондент НГС обратилась с запросами в компанию S7 и в УТ МВД на транспорте по СФО.