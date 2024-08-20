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Сибиряк опоздал на рейс и пробрался в отсек для багажа

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Происшествия Сибиряк опоздал на рейс и пробрался в отсек для багажа — оказалось, он перепутал самолет

Сибиряк опоздал на рейс и пробрался в отсек для багажа — оказалось, он перепутал самолет

Мужчина очень хотел улететь в Новокузнецк

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32 комментария

Мужчина перепутал самолеты и чуть не улетел в багаже в Норильск

В аэропорту Домодедово задержали рейс в Норильск из-за мужчины, который пробрался в багажный отсек, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, инцидент произошел вчера, 19 августа.

Пассажир опоздал на свой рейс авиакомпании S7 в Новокузнецк и решил полететь в багажном отсеке. К тому времени его самолет уже был час, как в полете, но мужчина этого не знал. Он перепутал борт и пробрался в багажный отсек самолета до Норильска.

Mash сообщает, что 41-летнего сибиряка задержали, а самолет проверили с кинологами. В итоге борт в Норильск улетел.

Корреспондент НГС обратилась с запросами в компанию S7 и в УТ МВД на транспорте по СФО.

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Комментарии
38
ruterist
20 августа 2024, 15:27
вот это система безопастноси
MariSha
20 августа 2024, 15:50
Он нормальный?
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