«В городе есть полиция?»: новосибирцы — о поведении агрессивного цыгана на Infiniti и бездействии силовиков

Дорожный инцидент возмутил новосибирцев, но реакция от силовиков так и не последовала Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











Новосибирцы резко высказались о ситуации с водителем Infiniti, который нарушил правила дорожного движения. Мужчина на дорогом кроссовере без номеров раскатывает по встречным полосам и угрожает обстрелять недовольных своим поведением. Комментаторы считают, что правоохранительным органам нужно лучше работать.

Читатели оставили больше 200 комментариев под новостью о том, кто может быть вероятным владельцем машины. По данным источников НГС, кроссовер принадлежит 26-летнему Эльдару Эльшадовичу Л. Его называют «цыганом», живущим в частном секторе в районе улицы Волочаевская.

— Дальше-то что? Его уже по закону должны в СИЗО отправить, а он всё катается и штрафы получает. Разве так можно? — недоумевает сибиряк.

— Недорабатывают служивые. Раз некоторые существа такое поведение нормой считают, — констатировал ещё один новосибирец.

— Заметьте — ни приставы, ни ГАИ, ни налоговая, ни наркоконтроль, ни миграционка, ни даже Бастрыкин — не возбуждаются… Совпадение? Да нет конечно, — с сарказмом выразился другой читатель.

— В этом городе вообще есть полиция?! Чем они занимаются? — констатировал один из новосибирцев.

— «В001ОР11» — ничего подозрительного. Самый честный гражданин РФ! — резюмировал еще один читатель.

Весной конфликт на дороге у театра «Глобус» закончился нокаутом. Агрессивный водитель напал на оппонента первым, но пал от первого же удара.